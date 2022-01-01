ЗСУ звільнили селище на Харківщині: яка ситуація на усіх напрямках станом на 18:00





Про це свідчить



Ворожі підрозділи здійснили спробу наступу на позиції Сил оборони України на напрямках Бражківки та Довгенького (Харківська область – ред.). Успіху не мали, зазнали втрат та відійшли. Також окупанти безуспішно намагалися взяти під контроль основні об’єкти Великої Комишувахи.



Силами оборони України відновлено контроль над населеним пунктом Кутузівка Харківської області.



Найбільша активність противника у четвер спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.



На Слобожанському напрямку ворог здійснив розгортання на території Бєлгородській області до п’яти дивізіонів ОТРК "Іскандер-М". Противник продовжує здійснювати перегрупування своїх сил. За наявною інформацією, ворог вивів для відновлення боєздатності на територію РФ батальйонну тактичну групу повітряно-десантних військ через значні втрати в особовому складі та військовій техніці. Крім того, батальйонна тактична група зі складу підрозділів 29-ї армії Східного військового округу переміщена з території Белгородської області РФ на Харківщину. Противник продовжує повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами.



На Донецькому і Таврійському напрямках ворог, з метою сковування українських військ та утримання раніше зайнятих рубежів, здійснював вогневе ураження позицій підрозділів захисників України із застосуванням реактивних систем залпового вогню і артилерії практично вздовж всієї лінії зіткнення.



Противник намагався повністю захопити Рубіжне, але успіху не мав, зазнав втрат і відступив на раніше зайняті позиції.



На Курахівському напрямку ворог безуспішно намагався наступати у напрямках населених пунктів Солодке та Новомихайлівка.



Противник продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Основні зусилля зосереджував на блокуванні підрозділів ЗСУ в районі заводу "Азовсталь" з метою недопущення їх прориву.



На напрямку Донецьк – Запоріжжя ворог проводив наступ у напрямку населених пунктів Нескучне і Времівка, успіху не мав. Продовжує посилювати угруповання військ.



На Південнобузькому напрямку успішно відбито спробу штурмових дій противника в районах населених пунктів Олександрівка, Таврійське; Іванівка та Заградівка.



На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін діяльності ворога не зафіксовано. Авіація противника продовжує завдавати ракетно-авіаційних ударів по об’єктах на території України з території Білорусі. За наявною інформацією, авіаційні підрозділи повітряно-космічних сил РФ продовжують використовувати аеродром Барановичи. Засоби протиповітряної оборони Білорусі продовжують несення чергування в посиленому режимі.



На Сіверському напрямку ознак формування ворогом угруповання для відновлення наступу не виявлено. Окупанти проводять заходи з посилення прикриття визначених ділянок кордону. Так, до прикордонної зони у напрямку Чернігівської та Сумської областей уведено додаткові підрозділи Росгвардії.



Генштаб також повідомляє, що кораблі флоту окупантів в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують завдавати ракетних ударів по території України, виконують завдання з ізоляції району ведення бойових дій та ведуть розвідку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові відновили контроль над населеним пунктом Кутузівка Харківської області, а також стримали наступ противника на ряді напрямків.Про це свідчить зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину.Ворожі підрозділи здійснили спробу наступу на позиції Сил оборони України на напрямках Бражківки та Довгенького (Харківська область – ред.). Успіху не мали, зазнали втрат та відійшли. Також окупанти безуспішно намагалися взяти під контроль основні об’єкти Великої Комишувахи.Силами оборони України відновлено контроль над населеним пунктом Кутузівка Харківської області.Найбільша активність противника у четвер спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.Наворог здійснив розгортання на території Бєлгородській області до п’яти дивізіонів ОТРК "Іскандер-М". Противник продовжує здійснювати перегрупування своїх сил. За наявною інформацією, ворог вивів для відновлення боєздатності на територію РФ батальйонну тактичну групу повітряно-десантних військ через значні втрати в особовому складі та військовій техніці. Крім того, батальйонна тактична група зі складу підрозділів 29-ї армії Східного військового округу переміщена з території Белгородської області РФ на Харківщину. Противник продовжує повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами.Наворог, з метою сковування українських військ та утримання раніше зайнятих рубежів, здійснював вогневе ураження позицій підрозділів захисників України із застосуванням реактивних систем залпового вогню і артилерії практично вздовж всієї лінії зіткнення.Противник намагався повністю захопити Рубіжне, але успіху не мав, зазнав втрат і відступив на раніше зайняті позиції.На Курахівському напрямку ворог безуспішно намагався наступати у напрямках населених пунктів Солодке та Новомихайлівка.Противник продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Основні зусилля зосереджував на блокуванні підрозділів ЗСУ в районі заводу "Азовсталь" з метою недопущення їх прориву.На напрямку Донецьк – Запоріжжя ворог проводив наступ у напрямку населених пунктів Нескучне і Времівка, успіху не мав. Продовжує посилювати угруповання військ.Науспішно відбито спробу штурмових дій противника в районах населених пунктів Олександрівка, Таврійське; Іванівка та Заградівка.Насуттєвих змін діяльності ворога не зафіксовано. Авіація противника продовжує завдавати ракетно-авіаційних ударів по об’єктах на території України з території Білорусі. За наявною інформацією, авіаційні підрозділи повітряно-космічних сил РФ продовжують використовувати аеродром Барановичи. Засоби протиповітряної оборони Білорусі продовжують несення чергування в посиленому режимі.Наознак формування ворогом угруповання для відновлення наступу не виявлено. Окупанти проводять заходи з посилення прикриття визначених ділянок кордону. Так, до прикордонної зони у напрямку Чернігівської та Сумської областей уведено додаткові підрозділи Росгвардії.Генштаб також повідомляє, що кораблі флоту окупантів в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують завдавати ракетних ударів по території України, виконують завдання з ізоляції району ведення бойових дій та ведуть розвідку.

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