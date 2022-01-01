Погода у Луцьку на завтра, 29 квітня

Хмарна погода 29 квітня протримається у Луцьку весь ранок та день, а ввечері небо проясниться.Про це інформує Sinoptik.ua.Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться.Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 6°С до 13°С.Народний прогноз погоди: 29 квітня відзначається день пам'яті святих мучениць Ірини, Агапії і Хіонії. У народі святу Ірину називали "Розрий берега", оскільки при весняних стоках води стаються обриви річкових берегів, зсуви. Вода підмиває береги. Також святу Ірину називали Розсадницею і у цей день сіяли капусту на розсаду. Наші пращури примітили: "Якщо ярки заграють і знову замерзнуть - чекай перешкоди на врожай".