Погода у Луцьку на завтра, 29 квітня

Погода у Луцьку на завтра, 29 квітня
Хмарна погода 29 квітня протримається у Луцьку весь ранок та день, а ввечері небо проясниться.

Про це інформує Sinoptik.ua.

Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться.

Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 6°С до 13°С.

Народний прогноз погоди: 29 квітня відзначається день пам'яті святих мучениць Ірини, Агапії і Хіонії. У народі святу Ірину називали "Розрий берега", оскільки при весняних стоках води стаються обриви річкових берегів, зсуви. Вода підмиває береги. Також святу Ірину називали Розсадницею і у цей день сіяли капусту на розсаду. Наші пращури примітили: "Якщо ярки заграють і знову замерзнуть - чекай перешкоди на врожай".

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Теги: погода, Луцьк
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