Погода у Луцьку на завтра, 29 квітня
Сьогодні, 20:00
Хмарна погода 29 квітня протримається у Луцьку весь ранок та день, а ввечері небо проясниться.
Про це інформує Sinoptik.ua.
Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться.
Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 6°С до 13°С.
Народний прогноз погоди: 29 квітня відзначається день пам'яті святих мучениць Ірини, Агапії і Хіонії. У народі святу Ірину називали "Розрий берега", оскільки при весняних стоках води стаються обриви річкових берегів, зсуви. Вода підмиває береги. Також святу Ірину називали Розсадницею і у цей день сіяли капусту на розсаду. Наші пращури примітили: "Якщо ярки заграють і знову замерзнуть - чекай перешкоди на врожай".
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Про це інформує Sinoptik.ua.
Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться.
Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 6°С до 13°С.
Народний прогноз погоди: 29 квітня відзначається день пам'яті святих мучениць Ірини, Агапії і Хіонії. У народі святу Ірину називали "Розрий берега", оскільки при весняних стоках води стаються обриви річкових берегів, зсуви. Вода підмиває береги. Також святу Ірину називали Розсадницею і у цей день сіяли капусту на розсаду. Наші пращури примітили: "Якщо ярки заграють і знову замерзнуть - чекай перешкоди на врожай".
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