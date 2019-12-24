Німеччина готується до зупинки поставок російського газу

Німеччина готується до зупинки поставок російського газу
Канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив, що країна має бути готовою до того, що Росія припинить поставки газу подібно до того, як це сталося з Польщею та Болгарією.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на Spiegel.

"Треба бути готовим до цього. А ми вже були готові перед початком війни і знаємо, що нам робити" - сказав Шольц.

За його словами, ніхто не може знати, що на думці у господаря Кремля Владіміра Путіна.

"Вони дуже ефективні", – сказав Шольц про санкції, введені ЄС, США та країнами G7. За його словами, Росія усвідомлює, що це завдає значної шкоди її власним можливостям розвитку і санкції будуть використані для припинення війни та виведення російських військ, "щоб Україна могла знову розвивати власний суверенітет".

Шольц припустив, що санкції Заходу не припиняться, якщо Росія запропонує припинення вогню на основі територіальних здобутків в Україні. Лише повне виведення кремлівських військ з України може зробити можливим припинення санкцій.

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Теги: газ, росія
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