У Києві внаслідок ракетного удару по житловому будинку постраждали троє людей
Сьогодні, 22:16
Троє людей постраждали внаслідок ракетного обстрілу столиці України та влучання у один із житлових будинків.
Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко.
Росіяни ввечері, 28 квітня обстріляли Київ. Сталося два влучання в Шевченківському районі.
Пізніше стало відомо, що ракета влучила в багатоповерхівку.
"Влучання в нижні поверхи житлового будинку. Рятувальники і медики працюють на місці. Обстежують і будинки поруч, виводять людей. Наразі госпіталізували трьох постраждалих", - написав міський голова.
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Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко.
Росіяни ввечері, 28 квітня обстріляли Київ. Сталося два влучання в Шевченківському районі.
Пізніше стало відомо, що ракета влучила в багатоповерхівку.
"Влучання в нижні поверхи житлового будинку. Рятувальники і медики працюють на місці. Обстежують і будинки поруч, виводять людей. Наразі госпіталізували трьох постраждалих", - написав міський голова.
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