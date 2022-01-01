У Києві внаслідок ракетного удару по житловому будинку постраждали троє людей

У Києві внаслідок ракетного удару по житловому будинку постраждали троє людей
Троє людей постраждали внаслідок ракетного обстрілу столиці України та влучання у один із житлових будинків.

Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко.

Росіяни ввечері, 28 квітня обстріляли Київ. Сталося два влучання в Шевченківському районі.

Пізніше стало відомо, що ракета влучила в багатоповерхівку.

"Влучання в нижні поверхи житлового будинку. Рятувальники і медики працюють на місці. Обстежують і будинки поруч, виводять людей. Наразі госпіталізували трьох постраждалих", - написав міський голова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Київ, ракета, обстріл
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Добрі новини від ВолиньPost за 28 квітня
Сьогодні, 23:19
«Не можна думати, ніби війна вже закінчується», – Володимир Зеленський
Сьогодні, 22:56
У Києві внаслідок ракетного удару по житловому будинку постраждали троє людей
Сьогодні, 22:16
У США прийняли ленд-ліз для України
Сьогодні, 22:01
Німеччина готується до зупинки поставок російського газу
Сьогодні, 21:20
Схожі новини
Очільник Рівненщини з місця обстрілу нафтобази доповів про ліквідацію наслідків Очільник Рівненщини з місця обстрілу нафтобази доповів про ліквідацію наслідків
29 березень, 00:16
Є загиблі і постраждалий: стало відомо про наслідки обстрілу на Подолі у Києві Є загиблі і постраждалий: стало відомо про наслідки обстрілу на Подолі у Києві
21 березень, 06:10
У Києві через обстріл стався обвал у 12-поверхівці. ФОТО У Києві через обстріл стався обвал у 12-поверхівці. ФОТО
16 березень, 08:50
Окупанти обстріляли завод «Антонов» у Києві Окупанти обстріляли завод «Антонов» у Києві
14 березень, 08:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Добрі новини від ВолиньPost за 28 квітня
Сьогодні, 23:19
 0
«Не можна думати, ніби війна вже закінчується», – Володимир Зеленський
Сьогодні, 22:56
 0
У Києві внаслідок ракетного удару по житловому будинку постраждали троє людей
Сьогодні, 22:16
 0
У США прийняли ленд-ліз для України
Сьогодні, 22:01
 0
Німеччина готується до зупинки поставок російського газу
Сьогодні, 21:20
 0
Медіа
відео
1/8