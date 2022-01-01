У Києві внаслідок ракетного удару по житловому будинку постраждали троє людей





Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко.



Росіяни ввечері, 28 квітня обстріляли Київ. Сталося два влучання в Шевченківському районі.



Пізніше стало відомо, що ракета влучила в багатоповерхівку.



"Влучання в нижні поверхи житлового будинку. Рятувальники і медики працюють на місці. Обстежують і будинки поруч, виводять людей. Наразі госпіталізували трьох постраждалих", - написав міський голова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Троє людей постраждали внаслідок ракетного обстрілу столиці України та влучання у один із житлових будинків.Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко.Росіяни ввечері, 28 квітня обстріляли Київ. Сталося два влучання в Шевченківському районі.Пізніше стало відомо, що ракета влучила в багатоповерхівку."Влучання в нижні поверхи житлового будинку. Рятувальники і медики працюють на місці. Обстежують і будинки поруч, виводять людей. Наразі госпіталізували трьох постраждалих", - написав міський голова.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію