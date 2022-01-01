Добрі новини від ВолиньPost за 28 квітня
Сьогодні, 23:19
Минає шістдесят четверта доба війни - це означає лише одне - ми стали ще на день ближчі до перемоги! Продовжуємо невпинно працювати, волонтерити і щиро вірити у ЗСУ.
Інформаційне агентство ВолиньPost традиційно щовечора нагадує про добрі новини, які надихають і піднімають настрій. Підтримуємо бойовий дух та позитив, і незабаром все буде Україна!
Сьогодні, 28 квітня, нагадаємо вам про таке:
Росія у війні з Україною втратила 22 800 військових
Щоденна і дуже добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.04 орієнтовно склали:
‒ особового складу - близько 22800 (+400) осіб,
‒ танків ‒ 970 (+31) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 2389 (+47) од,
‒ артилерійських систем – 431 (+10) од,
‒ РСЗВ - 151 (+2) од,
‒ засобів ППО - 72 (+1) од,
‒ літаків – 187 (+2) од,
‒ гелікоптерів – 155 (+0) од,
‒ автомобільної техніки - 1688 (+22) од,
‒ кораблів/катерів - 8 (+0) од,
‒ цистерн з ПММ - 76 (+0),
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 215 (+8),
‒ спеціальної техніки - 31 (+0),
‒ пускових установок ОТРК/ТРК - 4 (+0).
За відбудову кожного регіону України відповідатиме окрема країна, – ОП
В Офісі президента України напрацьовують план повоєнної відбудови, відповідно до якого за відновлення кожного з регіонів відповідатиме конкретна країна світу.
Зауважимо, що декілька країн уже зголосилися до такої роботи. Серед них – Велика Британія, яка виявила бажання відбудовувати Київ та Київську область. Також один з іноземних футбольних клубів зголосився відновлювати стадіон у Чернігові.
Американка із сином приїхали до Луцька допомагати українцям. ВІДЕО
Із Нью-Йорка – до Луцька. Американка Саллі залишила свій бізнес у Сполучених Штатах, аби допомагати українцям. Її син припинив навчання в університеті, щоб разом із нею бути в Україні. Кажуть: бо допомога нашій країні – це допомога усьому світу.
Вона привезла великі пакунки з медикаментами. У найбільшому місті Сполучених Штатів у жінки був власний бізнес – магазин подарунків. Замість нього тепер – тонни гуманітарної допомоги.
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Волинянин YAKTAK випустив хіт про кохання. ВІДЕО
Юний виконавець, супер-фіналіст проєкту «Голос.Діти 5» - YAKTAK Ярослав Карпук зі Старої Вижівки випустив новий хіт «Пробач».
За словами артиста - цією піснею він хотів передати почуття, які відчував кожен, хто кохав до безтями.
Аби послухати пісню, натисніть на заголовок
Освітяни Луцької громади перерахували до ЗСУ майже 2 мільйони
На потреби Збройних Сил України освітянська родина Луцької громади перерахувала 1 949 099 гривень. Бо кожен повинен зробити свій вклад для нашої спільної мети - перемоги над загарбником!
У Луцьку патрульні допомогли дідусеві-переселенцю, який повертався з церкви і заблукав
Як виявилося, 86-річний дідусь мав з собою візитку чоловіка, який опікується переселенцями, тож поліцейські зателефонували йому і чоловік доставив дідуся за місцем перебування. На щастя, нині він в безпеці.
У лікарні на Волині працює гастроентеролог з Маріуполя
У Нововолинській лікарні відтепер працює гастроентеролог з Маріуполя – Іван Сергійович Токмаков. Такого спеціаліста, кажуть, потребували роками. Раді вітати на Волині!
Надвечір стало відомо, що Палата представників США підтримала законопроєкт про ленд-ліз для України.
Закон про ленд-ліз надасть можливість значно прискорити постачання нам озброєння, транспорту, продовольства та допомоги з США. І все це дозволить нам вибити російську армію з наших територій.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Інформаційне агентство ВолиньPost традиційно щовечора нагадує про добрі новини, які надихають і піднімають настрій. Підтримуємо бойовий дух та позитив, і незабаром все буде Україна!
Сьогодні, 28 квітня, нагадаємо вам про таке:
Росія у війні з Україною втратила 22 800 військових
Щоденна і дуже добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.04 орієнтовно склали:
‒ особового складу - близько 22800 (+400) осіб,
‒ танків ‒ 970 (+31) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 2389 (+47) од,
‒ артилерійських систем – 431 (+10) од,
‒ РСЗВ - 151 (+2) од,
‒ засобів ППО - 72 (+1) од,
‒ літаків – 187 (+2) од,
‒ гелікоптерів – 155 (+0) од,
‒ автомобільної техніки - 1688 (+22) од,
‒ кораблів/катерів - 8 (+0) од,
‒ цистерн з ПММ - 76 (+0),
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 215 (+8),
‒ спеціальної техніки - 31 (+0),
‒ пускових установок ОТРК/ТРК - 4 (+0).
За відбудову кожного регіону України відповідатиме окрема країна, – ОП
В Офісі президента України напрацьовують план повоєнної відбудови, відповідно до якого за відновлення кожного з регіонів відповідатиме конкретна країна світу.
Зауважимо, що декілька країн уже зголосилися до такої роботи. Серед них – Велика Британія, яка виявила бажання відбудовувати Київ та Київську область. Також один з іноземних футбольних клубів зголосився відновлювати стадіон у Чернігові.
Американка із сином приїхали до Луцька допомагати українцям. ВІДЕО
Із Нью-Йорка – до Луцька. Американка Саллі залишила свій бізнес у Сполучених Штатах, аби допомагати українцям. Її син припинив навчання в університеті, щоб разом із нею бути в Україні. Кажуть: бо допомога нашій країні – це допомога усьому світу.
Вона привезла великі пакунки з медикаментами. У найбільшому місті Сполучених Штатів у жінки був власний бізнес – магазин подарунків. Замість нього тепер – тонни гуманітарної допомоги.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
Волинянин YAKTAK випустив хіт про кохання. ВІДЕО
Юний виконавець, супер-фіналіст проєкту «Голос.Діти 5» - YAKTAK Ярослав Карпук зі Старої Вижівки випустив новий хіт «Пробач».
За словами артиста - цією піснею він хотів передати почуття, які відчував кожен, хто кохав до безтями.
Аби послухати пісню, натисніть на заголовок
Освітяни Луцької громади перерахували до ЗСУ майже 2 мільйони
На потреби Збройних Сил України освітянська родина Луцької громади перерахувала 1 949 099 гривень. Бо кожен повинен зробити свій вклад для нашої спільної мети - перемоги над загарбником!
У Луцьку патрульні допомогли дідусеві-переселенцю, який повертався з церкви і заблукав
Як виявилося, 86-річний дідусь мав з собою візитку чоловіка, який опікується переселенцями, тож поліцейські зателефонували йому і чоловік доставив дідуся за місцем перебування. На щастя, нині він в безпеці.
У лікарні на Волині працює гастроентеролог з Маріуполя
У Нововолинській лікарні відтепер працює гастроентеролог з Маріуполя – Іван Сергійович Токмаков. Такого спеціаліста, кажуть, потребували роками. Раді вітати на Волині!
Надвечір стало відомо, що Палата представників США підтримала законопроєкт про ленд-ліз для України.
Закон про ленд-ліз надасть можливість значно прискорити постачання нам озброєння, транспорту, продовольства та допомоги з США. І все це дозволить нам вибити російську армію з наших територій.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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