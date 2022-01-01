Добрі новини від ВолиньPost за 28 квітня

Добрі новини від ВолиньPost за 28 квітня
Минає шістдесят четверта доба війни - це означає лише одне - ми стали ще на день ближчі до перемоги! Продовжуємо невпинно працювати, волонтерити і щиро вірити у ЗСУ.

Інформаційне агентство ВолиньPost традиційно щовечора нагадує про добрі новини, які надихають і піднімають настрій. Підтримуємо бойовий дух та позитив, і незабаром все буде Україна!

Сьогодні, 28 квітня, нагадаємо вам про таке:

Росія у війні з Україною втратила 22 800 військових

Щоденна і дуже добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.04 орієнтовно склали:

‒ особового складу - близько 22800 (+400) осіб,
‒ танків ‒ 970 (+31) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 2389 (+47) од,
‒ артилерійських систем – 431 (+10) од,
‒ РСЗВ - 151 (+2) од,
‒ засобів ППО - 72 (+1) од,
‒ літаків – 187 (+2) од,
‒ гелікоптерів – 155 (+0) од,
‒ автомобільної техніки - 1688 (+22) од,
‒ кораблів/катерів - 8 (+0) од,
‒ цистерн з ПММ - 76 (+0),
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 215 (+8),
‒ спеціальної техніки - 31 (+0),
‒ пускових установок ОТРК/ТРК - 4 (+0).

За відбудову кожного регіону України відповідатиме окрема країна, – ОП

В Офісі президента України напрацьовують план повоєнної відбудови, відповідно до якого за відновлення кожного з регіонів відповідатиме конкретна країна світу.

Зауважимо, що декілька країн уже зголосилися до такої роботи. Серед них – Велика Британія, яка виявила бажання відбудовувати Київ та Київську область. Також один з іноземних футбольних клубів зголосився відновлювати стадіон у Чернігові.

Американка із сином приїхали до Луцька допомагати українцям. ВІДЕО

Із Нью-Йорка – до Луцька. Американка Саллі залишила свій бізнес у Сполучених Штатах, аби допомагати українцям. Її син припинив навчання в університеті, щоб разом із нею бути в Україні. Кажуть: бо допомога нашій країні – це допомога усьому світу.

Вона привезла великі пакунки з медикаментами. У найбільшому місті Сполучених Штатів у жінки був власний бізнес – магазин подарунків. Замість нього тепер – тонни гуманітарної допомоги.

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Волинянин YAKTAK випустив хіт про кохання. ВІДЕО

Юний виконавець, супер-фіналіст проєкту «Голос.Діти 5» - YAKTAK Ярослав Карпук зі Старої Вижівки випустив новий хіт «Пробач».

За словами артиста - цією піснею він хотів передати почуття, які відчував кожен, хто кохав до безтями.

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Освітяни Луцької громади перерахували до ЗСУ майже 2 мільйони

На потреби Збройних Сил України освітянська родина Луцької громади перерахувала 1 949 099 гривень. Бо кожен повинен зробити свій вклад для нашої спільної мети - перемоги над загарбником!

У Луцьку патрульні допомогли дідусеві-переселенцю, який повертався з церкви і заблукав

Як виявилося, 86-річний дідусь мав з собою візитку чоловіка, який опікується переселенцями, тож поліцейські зателефонували йому і чоловік доставив дідуся за місцем перебування. На щастя, нині він в безпеці.

У лікарні на Волині працює гастроентеролог з Маріуполя

У Нововолинській лікарні відтепер працює гастроентеролог з Маріуполя – Іван Сергійович Токмаков. Такого спеціаліста, кажуть, потребували роками. Раді вітати на Волині!

Надвечір стало відомо, що Палата представників США підтримала законопроєкт про ленд-ліз для України.

Закон про ленд-ліз надасть можливість значно прискорити постачання нам озброєння, транспорту, продовольства та допомоги з США. І все це дозволить нам вибити російську армію з наших територій.

Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!

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Теги: добрі новини, Волинь, Луцьк, Україна
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