Волинянин YAKTAK випустив хіт про кохання. ВІДЕО

Юний виконавець, супер-фіналіст проєкту «Голос.Діти 5» -з смт Стара Вижівка випустив новий хіт «Пробач».За словами артиста - цією піснею він хотів передати почуття, які відчував кожен, хто кохав до безтями.«Кожному знайомі відчуття кохання : це сонце, щастя, сміх і внутрішня свобода, та іноді бувають непорозуміння, сльози, біль…» - говорить YAKTAK.Також виконавець наголосив: «Але ми самі пишемо долю своїм олівцем, тому кохайте і пробачайте, бо в такий час як зараз, дуже важливо залишатись разом. Цінуйте та бережіть ці теплі почуття!»