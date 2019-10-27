Волинянин YAKTAK випустив хіт про кохання. ВІДЕО
Сьогодні, 13:23
Юний виконавець, супер-фіналіст проєкту «Голос.Діти 5» - YAKTAK Ярослав Карпук з смт Стара Вижівка випустив новий хіт «Пробач».
За словами артиста - цією піснею він хотів передати почуття, які відчував кожен, хто кохав до безтями.
«Кожному знайомі відчуття кохання : це сонце, щастя, сміх і внутрішня свобода, та іноді бувають непорозуміння, сльози, біль…» - говорить YAKTAK.
Також виконавець наголосив: «Але ми самі пишемо долю своїм олівцем, тому кохайте і пробачайте, бо в такий час як зараз, дуже важливо залишатись разом. Цінуйте та бережіть ці теплі почуття!»
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За словами артиста - цією піснею він хотів передати почуття, які відчував кожен, хто кохав до безтями.
«Кожному знайомі відчуття кохання : це сонце, щастя, сміх і внутрішня свобода, та іноді бувають непорозуміння, сльози, біль…» - говорить YAKTAK.
Також виконавець наголосив: «Але ми самі пишемо долю своїм олівцем, тому кохайте і пробачайте, бо в такий час як зараз, дуже важливо залишатись разом. Цінуйте та бережіть ці теплі почуття!»
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Сьогодні, 13:23
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