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Волинянин YAKTAK випустив хіт про кохання. ВІДЕО

Волинянин YAKTAK випустив хіт про кохання. ВІДЕО
Юний виконавець, супер-фіналіст проєкту «Голос.Діти 5» - YAKTAK Ярослав Карпук з смт Стара Вижівка випустив новий хіт «Пробач».

За словами артиста - цією піснею він хотів передати почуття, які відчував кожен, хто кохав до безтями.

«Кожному знайомі відчуття кохання : це сонце, щастя, сміх і внутрішня свобода, та іноді бувають непорозуміння, сльози, біль…» - говорить YAKTAK.

Також виконавець наголосив: «Але ми самі пишемо долю своїм олівцем, тому кохайте і пробачайте, бо в такий час як зараз, дуже важливо залишатись разом. Цінуйте та бережіть ці теплі почуття!»


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Теги: Ярослав Карпук, Пробач, хіт, YAKTAK
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