На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ. ФОТО
Сьогодні, 14:00
Парафія с. Дорогиничі Володимир-Волинського району приєдналася до Православної церкви України.
Про це повідомляють у Володимир-Волинській єпархії ПЦУ.
28 квітня єпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Свято-Іовського храму с. Дорогиничі Локачинського благочиння, які під час зборів вирішили перейти з московського патріархату у ПЦУ.
Під час зустрічі написали прохання на ім'я Преосвященного єпископа Матфея, щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.
Архієрей задовільнив їх прохання.
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Про це повідомляють у Володимир-Волинській єпархії ПЦУ.
28 квітня єпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Свято-Іовського храму с. Дорогиничі Локачинського благочиння, які під час зборів вирішили перейти з московського патріархату у ПЦУ.
Під час зустрічі написали прохання на ім'я Преосвященного єпископа Матфея, щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.
Архієрей задовільнив їх прохання.
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