На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ. ФОТО

На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ. ФОТО
Парафія с. Дорогиничі Володимир-Волинського району приєдналася до Православної церкви України.

Про це повідомляють у Володимир-Волинській єпархії ПЦУ.

28 квітня єпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Свято-Іовського храму с. Дорогиничі Локачинського благочиння, які під час зборів вирішили перейти з московського патріархату у ПЦУ.

Під час зустрічі написали прохання на ім'я Преосвященного єпископа Матфея, щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.

Архієрей задовільнив їх прохання.
На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ. ФОТО
На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Володимир-Волинський район, ПЦУ, церква, парафія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Трьох зниклих дітей знайшли у Луцьку
Сьогодні, 14:35
Освітяни Луцької громади перерахували до ЗСУ майже 2 мільйони
Сьогодні, 14:20
На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ. ФОТО
Сьогодні, 14:00
Сметанін, який «здав» Росії аеродром у Луцьку, може вийти з-під варти під майже 2 мільйони застави
Сьогодні, 13:47
Волинянин YAKTAK випустив хіт про кохання. ВІДЕО
Сьогодні, 13:23
Схожі новини
На Волині парафія перейшла у ПЦУ без священника На Волині парафія перейшла у ПЦУ без священника
06 квітень, 12:33
На Волині дві парафії не можуть поділити територію біля храму. ВІДЕО На Волині дві парафії не можуть поділити територію біля храму. ВІДЕО
03 квітень, 2019, 07:36
В перспективі Луцьк може об'єднатися лише з Прилуцьким. ВІДЕО В перспективі Луцьк може об'єднатися лише з Прилуцьким. ВІДЕО
19 лютий, 2019, 08:32
Пояснили, як відбувається перехід громади від Московського патріархату до ПЦУ. ВІДЕО Пояснили, як відбувається перехід громади від Московського патріархату до ПЦУ. ВІДЕО
21 січень, 2019, 23:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Трьох зниклих дітей знайшли у Луцьку
Сьогодні, 14:35
 0
Освітяни Луцької громади перерахували до ЗСУ майже 2 мільйони
Сьогодні, 14:20
 0
На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ. ФОТО
Сьогодні, 14:00
 0
Сметанін, який «здав» Росії аеродром у Луцьку, може вийти з-під варти під майже 2 мільйони застави
Сьогодні, 13:47
 0
Волинянин YAKTAK випустив хіт про кохання. ВІДЕО
Сьогодні, 13:23
 0
Медіа
відео
1/8