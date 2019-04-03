На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ. ФОТО





Про це повідомляють у Володимир-Волинській єпархії ПЦУ.



28 квітня єпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Свято-Іовського храму с. Дорогиничі Локачинського благочиння, які під час зборів вирішили перейти з московського патріархату у ПЦУ.



Під час зустрічі написали прохання на ім'я Преосвященного єпископа Матфея, щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.



Архієрей задовільнив їх прохання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Парафія с. Дорогиничі Володимир-Волинського району приєдналася до Православної церкви України.Про це повідомляють у Володимир-Волинській єпархії ПЦУ.28 квітня єпископу приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Свято-Іовського храму с. Дорогиничі Локачинського благочиння, які під час зборів вирішили перейти з московського патріархату у ПЦУ.Під час зустрічі написали прохання на ім'я Преосвященного єпископа Матфея, щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.Архієрей задовільнив їх прохання.

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