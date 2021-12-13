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Освітяни Луцької громади перерахували до ЗСУ майже 2 мільйони

Освітяни Луцької громади перерахували до ЗСУ майже 2 мільйони
Освітянська родина Луцької громади перерахувала благодійні пожертви в розмірі 1 949 099 грн на Збройні сили України.

Про це повідомляє мер Луцька Ігор Поліщук.

За його словами, до пожертв долучилися працівники закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійно-технічної освіти, а також спортивні заклади освіти, НРЦ та інші заклади освіти (будинок вчителя, цетри професійного розвитку педагогічних працівників, централізована бухгалтерія, ІРЦ).

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Теги: освітяни, вчителі, Луцк, кошти на ЗСУ
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