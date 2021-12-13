Освітяни Луцької громади перерахували до ЗСУ майже 2 мільйони
Сьогодні, 14:20
Освітянська родина Луцької громади перерахувала благодійні пожертви в розмірі 1 949 099 грн на Збройні сили України.
Про це повідомляє мер Луцька Ігор Поліщук.
За його словами, до пожертв долучилися працівники закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійно-технічної освіти, а також спортивні заклади освіти, НРЦ та інші заклади освіти (будинок вчителя, цетри професійного розвитку педагогічних працівників, централізована бухгалтерія, ІРЦ).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє мер Луцька Ігор Поліщук.
За його словами, до пожертв долучилися працівники закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійно-технічної освіти, а також спортивні заклади освіти, НРЦ та інші заклади освіти (будинок вчителя, цетри професійного розвитку педагогічних працівників, централізована бухгалтерія, ІРЦ).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Генеральний секретар ООН відвідав Бородянку
Сьогодні, 12:58
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Трьох зниклих дітей знайшли у Луцьку
Сьогодні, 14:35
Освітяни Луцької громади перерахували до ЗСУ майже 2 мільйони
Сьогодні, 14:20
На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ. ФОТО
Сьогодні, 14:00
Сметанін, який «здав» Росії аеродром у Луцьку, може вийти з-під варти під майже 2 мільйони застави
Сьогодні, 13:47
Медіа