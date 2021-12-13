Освітяни Луцької громади перерахували до ЗСУ майже 2 мільйони





Про це повідомляє мер Луцька Ігор Поліщук.



За його словами, до пожертв долучилися працівники закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійно-технічної освіти, а також спортивні заклади освіти, НРЦ та інші заклади освіти (будинок вчителя, цетри професійного розвитку педагогічних працівників, централізована бухгалтерія, ІРЦ).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Освітянська родина Луцької громади перерахувала благодійні пожертви в розмірі 1 949 099 грн на Збройні сили України.Про це повідомляє мер ЛуцькаЗа його словами, до пожертв долучилися працівники закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійно-технічної освіти, а також спортивні заклади освіти, НРЦ та інші заклади освіти (будинок вчителя, цетри професійного розвитку педагогічних працівників, централізована бухгалтерія, ІРЦ).

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