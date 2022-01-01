У Луцьку патрульні допомогли дідусеві-переселенцю, який пішов гуляти містом і заблукав

У Луцьку патрульні допомогли дідусеві-переселенцю, який пішов гуляти містом і заблукав
Вчора, 27 квітня, патрульним надійшов виклик про те, що в Луцьку, на одній із вулиць виявили чоловіка, який поводив себе розгублено.

Про це повідомляє патрульна поліція Волині.

Патрульні виїхали на місце події та виявили дідуся-переселенця, який загубився. Зі слів патрульних, він перебував у церкві, однак не зміг повернутися, адже заблукав.

"86-річний переселенець, який живе у церковному приміщенні, пішов гуляти містом і заблукав. У нього не має талефону та має провали у памяті, тому чоловік блукав до вечора, доки його не зустріли патрульні", - зазначають у патрульній поліції.

Як виявилося, 86-річний дідусь мав з собою візитку чоловіка, який опікується переселенцями, тож поліцейські зателефонували йому і чоловік доставив дідуся за місцем перебування. Нині він в безпеці.

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Теги: Волинь, Луцьк, дідусь, переселенець
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