У Луцьку патрульні допомогли дідусеві-переселенцю, який пішов гуляти містом і заблукав

Вчора, 27 квітня, патрульним надійшов виклик про те, що в Луцьку, на одній із вулиць виявили чоловіка, який поводив себе розгублено.Про це повідомляє патрульна поліція Волині.Патрульні виїхали на місце події та виявили дідуся-переселенця, який загубився. Зі слів патрульних, він перебував у церкві, однак не зміг повернутися, адже заблукав."86-річний переселенець, який живе у церковному приміщенні, пішов гуляти містом і заблукав. У нього не має талефону та має провали у памяті, тому чоловік блукав до вечора, доки його не зустріли патрульні", - зазначають у патрульній поліції.Як виявилося, 86-річний дідусь мав з собою візитку чоловіка, який опікується переселенцями, тож поліцейські зателефонували йому і чоловік доставив дідуся за місцем перебування. Нині він в безпеці.