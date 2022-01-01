Який транспорт найчастіше ввозили через Волинь під «нульове» розмитнення
Сьогодні, 14:49
Митні пости Волинської митниці уже оформили у вільний обіг понад 5 тисяч транспортних засобів, які у період воєнного стану громадяни можуть імпортувати без сплати митних платежів.
Про це повідомляють на сторінці митниці.
Найпопулярнішими стали легкові авто - 4799 одиниць. Окрім них, громадяни ввезли 188 вантажних автомобілів, 29 причепів чи напівпричепів, 11 автобусів та 6 мотоциклів.
Серед цих транспортних засобів:
- менше 1 відсотка (7 причепів) припадає на 2022 рік виготовлення.
- 7 відсотків із ввезених у пільговий період транспортних засобів були виготовлені у 2016-2021 роках.
- 22 відсотки - 2010-2015 років випуску.
Вік основної маси автівок (71%) - старше 12 років (виготовлені раніше 2010 р).
Нагадаємо, Місяць потому Верховна Рада разом з іншими категоріями товарів звільнила від митних платежів і транспортні засоби, що ввозяться в країну українцями. Їх звільнили від сплати ПДВ, акцизу та ввізного мита при розмитненні автівок.
Згодом влада обмежила кількість пунктів для розмитнення авто з ЄС для власних потреб. Робити це можна лише на шести митних пунктах. Обмеження почали діяти з 00:00 25 квітня.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Нульове» розмитнення авто відмінять: коли це може статись та чому влада передумала
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Про це повідомляють на сторінці митниці.
Найпопулярнішими стали легкові авто - 4799 одиниць. Окрім них, громадяни ввезли 188 вантажних автомобілів, 29 причепів чи напівпричепів, 11 автобусів та 6 мотоциклів.
Серед цих транспортних засобів:
- менше 1 відсотка (7 причепів) припадає на 2022 рік виготовлення.
- 7 відсотків із ввезених у пільговий період транспортних засобів були виготовлені у 2016-2021 роках.
- 22 відсотки - 2010-2015 років випуску.
Вік основної маси автівок (71%) - старше 12 років (виготовлені раніше 2010 р).
Нагадаємо, Місяць потому Верховна Рада разом з іншими категоріями товарів звільнила від митних платежів і транспортні засоби, що ввозяться в країну українцями. Їх звільнили від сплати ПДВ, акцизу та ввізного мита при розмитненні автівок.
Згодом влада обмежила кількість пунктів для розмитнення авто з ЄС для власних потреб. Робити це можна лише на шести митних пунктах. Обмеження почали діяти з 00:00 25 квітня.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Нульове» розмитнення авто відмінять: коли це може статись та чому влада передумала
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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