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Який транспорт найчастіше ввозили через Волинь під «нульове» розмитнення

Який транспорт найчастіше ввозили через Волинь під «нульове» розмитнення
Митні пости Волинської митниці уже оформили у вільний обіг понад 5 тисяч транспортних засобів, які у період воєнного стану громадяни можуть імпортувати без сплати митних платежів.

Про це повідомляють на сторінці митниці.

Найпопулярнішими стали легкові авто - 4799 одиниць. Окрім них, громадяни ввезли 188 вантажних автомобілів, 29 причепів чи напівпричепів, 11 автобусів та 6 мотоциклів.

Серед цих транспортних засобів:

- менше 1 відсотка (7 причепів) припадає на 2022 рік виготовлення.

- 7 відсотків із ввезених у пільговий період транспортних засобів були виготовлені у 2016-2021 роках.

- 22 відсотки - 2010-2015 років випуску.

Вік основної маси автівок (71%) - старше 12 років (виготовлені раніше 2010 р).

Нагадаємо, Місяць потому Верховна Рада разом з іншими категоріями товарів звільнила від митних платежів і транспортні засоби, що ввозяться в країну українцями. Їх звільнили від сплати ПДВ, акцизу та ввізного мита при розмитненні автівок.

Згодом влада обмежила кількість пунктів для розмитнення авто з ЄС для власних потреб. Робити це можна лише на шести митних пунктах. Обмеження почали діяти з 00:00 25 квітня.

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Теги: машини, нульове розмитнення, транспорт, Волинь, митниця
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