У лікарні на Волині працює гастроентеролог з Маріуполя

Іван Сергійович Токмаков.



Про це йдеться на



Він працював у Маріуполі з 2012 року до 16-го березня 2022 року. Такого спеціаліста потребували роками, йдеться у дописі.



Життєвий досвід лікаря:



Закінчив Донецький національний медичний університет ім. М. Горького



2020-2022 р.р. – Завідувач Гастроентерологічним відділенням (Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь)



Дійсний член Українська та Європейська асоціація гастроентерологів



Лікар – у «тридцятці» найкращих лікарів Незалежної України https://www.30likariv.com



Постійний учасник Українських та міжнародних конгресів



Квітень 2022 рік – КНП «НЦМЛ»



Працює в терапевтичному відділенні НЦМЛ. Щосереди веде прийом в поліклініці з 10:00 до 12:00



Спеціалізація у таких напрямках роботи:



- захворювання шлунка: виразкова хвороба, гастрити;

- захворювання кишківника: недостатність кишкової флори (дисбактеріоз);

- запальні захворювання кишківника (еспеціфічний виразковий коліт, хвороба крона);

- захворювання селезінки: абсцеси, пухлини, кісти та інші патологічні стани;

- запалення 12-палої кишки (дуоденіт);

- захворювання жовчного міхура: дискінезія (зниження прохідності і рухливості) жовчовивідних шляхів, холецистит (запалення жовчного міхура, що веде до порушення функції травлення);

- запалення тонкого кишківника (ентерит);

- захворювання печінки :цироз печінки,вірусні та аутоіммуні гепатити

- запалення товстого кишківника (коліт);

- ентероколіти;

- глистні інвазії кишківника.



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