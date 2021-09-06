У лікарні на Волині працює гастроентеролог з Маріуполя

У лікарні на Волині працює гастроентеролог з Маріуполя
У Нововолинській лікарні відтепер працює гастроентеролог з Маріуполя – Іван Сергійович Токмаков.

Про це йдеться на сторінці лікарні у Фейсбук.

Він працював у Маріуполі з 2012 року до 16-го березня 2022 року. Такого спеціаліста потребували роками, йдеться у дописі.

Життєвий досвід лікаря:

Закінчив Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

2020-2022 р.р. – Завідувач Гастроентерологічним відділенням (Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь)

Дійсний член Українська та Європейська асоціація гастроентерологів

Лікар – у «тридцятці» найкращих лікарів Незалежної України https://www.30likariv.com

Постійний учасник Українських та міжнародних конгресів

Квітень 2022 рік – КНП «НЦМЛ»

Працює в терапевтичному відділенні НЦМЛ. Щосереди веде прийом в поліклініці з 10:00 до 12:00

Спеціалізація у таких напрямках роботи:

- захворювання шлунка: виразкова хвороба, гастрити;
- захворювання кишківника: недостатність кишкової флори (дисбактеріоз);
- запальні захворювання кишківника (еспеціфічний виразковий коліт, хвороба крона);
- захворювання селезінки: абсцеси, пухлини, кісти та інші патологічні стани;
- запалення 12-палої кишки (дуоденіт);
- захворювання жовчного міхура: дискінезія (зниження прохідності і рухливості) жовчовивідних шляхів, холецистит (запалення жовчного міхура, що веде до порушення функції травлення);
- запалення тонкого кишківника (ентерит);
- захворювання печінки :цироз печінки,вірусні та аутоіммуні гепатити
- запалення товстого кишківника (коліт);
- ентероколіти;
- глистні інвазії кишківника.

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Теги: Токмаков, лікар, Маріуполь, Нововолинськ
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