Волинь прощається з Білоруссю: міста розривають партнерські угоди

Волинські міста, що мають серед партнерів білоруські населені пункти, розривають із ними відносини через те, що Білорусь стала фактично союзником Росії у війні з Україною.Так, сьогодні, 28 квітня, Ковельська міська рада вирішила розірвати договір про співпрацю з білоруським містом, з яким «браталися» з 2003 року.За таке рішення проголосували 22 депутати.Договір розірвали в односторонньому порядку, враховуючи факти неприпустимих дій Республіки Білорусь щодо України, а саме щодо підтримки та участі в збройній агресії Російської Федерації щодо України, що призвела до тисяч жертв серед українців.На сайті Ковельської міської ради серед міст-побратимів вказаний і білоруськийАле щодо розірвання зв’язків із цим містом проекту рішення не було. Це пояснив міський голова Ковеля. «Щучин не є офіційно партнером Ковеля. Він був партнером в реалізації проекту будівництва транскордонного центру діалогу культур. Це була тристороння угода, обмежена в часі, в рамках програми добросусідства ЄС Польща -Білорусь-Україна. Проект закінчився і партнерство – теж», – сказав він під час сесійного засідання.Окрім того, 12-го квітня угоду співробітництва з білоруським містомприпинив Нововолинськ. Зауважимо, що Барановичі – це місто, яке надає свій аеродром для запуску ворожої авіації та ракетних ударів.Щодо Луцька, то серед його міст-партнерів поки є білоруськийУчора, 27 квітня, це питання на сесії Луцької міської ради порушила депутатка«Через те, що з Білорусі на територію України летять ракети, прошу припинити партнерські відносини з містом Брест. Не називати його місто партнером у майбутньому, не зазначати як місто-партнер в програмі підтримки бізнесу і зменшити кількість міст-партнерів Луцька до 17», – озвучила свій запит депутатка.Тож, Луцький міський головадав протокольне доручення управлінню міжнародного співробітництва та проектної діяльності опрацювати це питання та винести відповідний проект рішення на сесію.