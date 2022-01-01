Волинь прощається з Білоруссю: міста розривають партнерські угоди
Сьогодні, 15:12
Волинські міста, що мають серед партнерів білоруські населені пункти, розривають із ними відносини через те, що Білорусь стала фактично союзником Росії у війні з Україною.
Так, сьогодні, 28 квітня, Ковельська міська рада вирішила розірвати договір про співпрацю з білоруським містом Пінськ, з яким «браталися» з 2003 року.
За таке рішення проголосували 22 депутати.
Договір розірвали в односторонньому порядку, враховуючи факти неприпустимих дій Республіки Білорусь щодо України, а саме щодо підтримки та участі в збройній агресії Російської Федерації щодо України, що призвела до тисяч жертв серед українців.
На сайті Ковельської міської ради серед міст-побратимів вказаний і білоруський Щучин.
Але щодо розірвання зв’язків із цим містом проекту рішення не було. Це пояснив міський голова Ковеля Ігор Чайка. «Щучин не є офіційно партнером Ковеля. Він був партнером в реалізації проекту будівництва транскордонного центру діалогу культур. Це була тристороння угода, обмежена в часі, в рамках програми добросусідства ЄС Польща -Білорусь-Україна. Проект закінчився і партнерство – теж», – сказав він під час сесійного засідання.
Окрім того, 12-го квітня угоду співробітництва з білоруським містом Барановичі припинив Нововолинськ. Зауважимо, що Барановичі – це місто, яке надає свій аеродром для запуску ворожої авіації та ракетних ударів.
Щодо Луцька, то серед його міст-партнерів поки є білоруський Брест.
Учора, 27 квітня, це питання на сесії Луцької міської ради порушила депутатка Алла Доманська.
«Через те, що з Білорусі на територію України летять ракети, прошу припинити партнерські відносини з містом Брест. Не називати його місто партнером у майбутньому, не зазначати як місто-партнер в програмі підтримки бізнесу і зменшити кількість міст-партнерів Луцька до 17», – озвучила свій запит депутатка.
Тож, Луцький міський голова Ігор Поліщук дав протокольне доручення управлінню міжнародного співробітництва та проектної діяльності опрацювати це питання та винести відповідний проект рішення на сесію.
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Так, сьогодні, 28 квітня, Ковельська міська рада вирішила розірвати договір про співпрацю з білоруським містом Пінськ, з яким «браталися» з 2003 року.
За таке рішення проголосували 22 депутати.
Договір розірвали в односторонньому порядку, враховуючи факти неприпустимих дій Республіки Білорусь щодо України, а саме щодо підтримки та участі в збройній агресії Російської Федерації щодо України, що призвела до тисяч жертв серед українців.
На сайті Ковельської міської ради серед міст-побратимів вказаний і білоруський Щучин.
Але щодо розірвання зв’язків із цим містом проекту рішення не було. Це пояснив міський голова Ковеля Ігор Чайка. «Щучин не є офіційно партнером Ковеля. Він був партнером в реалізації проекту будівництва транскордонного центру діалогу культур. Це була тристороння угода, обмежена в часі, в рамках програми добросусідства ЄС Польща -Білорусь-Україна. Проект закінчився і партнерство – теж», – сказав він під час сесійного засідання.
Окрім того, 12-го квітня угоду співробітництва з білоруським містом Барановичі припинив Нововолинськ. Зауважимо, що Барановичі – це місто, яке надає свій аеродром для запуску ворожої авіації та ракетних ударів.
Щодо Луцька, то серед його міст-партнерів поки є білоруський Брест.
Учора, 27 квітня, це питання на сесії Луцької міської ради порушила депутатка Алла Доманська.
«Через те, що з Білорусі на територію України летять ракети, прошу припинити партнерські відносини з містом Брест. Не називати його місто партнером у майбутньому, не зазначати як місто-партнер в програмі підтримки бізнесу і зменшити кількість міст-партнерів Луцька до 17», – озвучила свій запит депутатка.
Тож, Луцький міський голова Ігор Поліщук дав протокольне доручення управлінню міжнародного співробітництва та проектної діяльності опрацювати це питання та винести відповідний проект рішення на сесію.
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