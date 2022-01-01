У Харкові СБУ викрила прихований склад танкових запчастин, які призначалися окупантам





Про це повідомляє



Сумарна вартість виявленого майна – близько $1,5 млн.

Його достатньо для того, щоб відремонтувати половину танкового батальйону.



СБУ встановила, що нелегальну схованку облаштував 61-річний харків'янин. Він вступив у змову з працівниками місцевих підприємств військово-промислового комплексу та організував викрадення і накопичення танкових двигунів марки 5ТДФА.



За інформацією СБУ, ці силові агрегати планувалося передати російсько-окупаційним військам у разі їх проникнення до Харкова. Двигунами цієї модифікації досі комплектуються російські танки марки Т-64.



На українські танки аналогічної компоновки з початку двохтисячних років встановлюються суттєво модернізовані двигуни зі збільшеною потужністю і надійністю.



За даним фактом слідчі СБУ уже розпочали кримінальне провадження за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Тривають слідчо-оперативні заходи для встановлення всього кола осіб, причетних до цього злочину.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У підпільному сховищі знаходилося 19 танкових двигунів, а також інші комплектуючі до бронетехніки.Про це повідомляє СБУ Сумарна вартість виявленого майна – близько $1,5 млн.Його достатньо для того, щоб відремонтувати половину танкового батальйону.СБУ встановила, що нелегальну схованку облаштував 61-річний харків'янин. Він вступив у змову з працівниками місцевих підприємств військово-промислового комплексу та організував викрадення і накопичення танкових двигунів марки 5ТДФА.За інформацією СБУ, ці силові агрегати планувалося передати російсько-окупаційним військам у разі їх проникнення до Харкова. Двигунами цієї модифікації досі комплектуються російські танки марки Т-64.На українські танки аналогічної компоновки з початку двохтисячних років встановлюються суттєво модернізовані двигуни зі збільшеною потужністю і надійністю.За даним фактом слідчі СБУ уже розпочали кримінальне провадження за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Тривають слідчо-оперативні заходи для встановлення всього кола осіб, причетних до цього злочину.

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