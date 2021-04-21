Трьох зниклих дітей знайшли у Луцьку





Про це повідомили у Луцькому районному управлінні поліції.



Місцезнаходження трьох неповнолітніх, яких розшукували поліцейські, встановили.



Зазначають, що наразі вони живі та здорові, перебували у Луцьку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27 квітня о 21:27 до Луцького районного управління поліції н адійшло повідомлення про зникнення трьох неповнолітніх : одного хлопця і 2 дівчат. Станом на 14:30 дітей знайшли.Про це повідомили у Луцькому районному управлінні поліції.Місцезнаходження трьох неповнолітніх, яких розшукували поліцейські, встановили.Зазначають, що наразі вони живі та здорові, перебували у Луцьку.

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