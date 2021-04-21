Трьох зниклих дітей знайшли у Луцьку
Сьогодні, 14:35
27 квітня о 21:27 до Луцького районного управління поліції надійшло повідомлення про зникнення трьох неповнолітніх: одного хлопця і 2 дівчат. Станом на 14:30 дітей знайшли.
Про це повідомили у Луцькому районному управлінні поліції.
Місцезнаходження трьох неповнолітніх, яких розшукували поліцейські, встановили.
Зазначають, що наразі вони живі та здорові, перебували у Луцьку.
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Про це повідомили у Луцькому районному управлінні поліції.
Місцезнаходження трьох неповнолітніх, яких розшукували поліцейські, встановили.
Зазначають, що наразі вони живі та здорові, перебували у Луцьку.
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