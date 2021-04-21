Трьох зниклих дітей знайшли у Луцьку

Трьох зниклих дітей знайшли у Луцьку
27 квітня о 21:27 до Луцького районного управління поліції надійшло повідомлення про зникнення трьох неповнолітніх: одного хлопця і 2 дівчат. Станом на 14:30 дітей знайшли.

Про це повідомили у Луцькому районному управлінні поліції.

Місцезнаходження трьох неповнолітніх, яких розшукували поліцейські, встановили.

Зазначають, що наразі вони живі та здорові, перебували у Луцьку.


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Теги: діти, Луцьк, поліція, розшук
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