У Луцьку зникли троє дітей-родичів
Сьогодні, 11:38
27 квітня о 21:27 до Луцького районного управління поліції надійшло повідомлення про зникнення трьох неповнолітніх: одного хлопця і 2 дівчат.
Про це інформують на сторінці Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар.
Зникли Шеремет Олександр Юрійович, 2007 року народження, Шеремет Софія Юріївна, 2005 року народження, Свиридюк Єлизавета Леонідівна, 2008 року народження.
Зазначають, що діти перебувають між собою у родинних стосунках.
Наразі місцезнаходження дітей не відоме.
Прикмети зниклих дітей:
Шеремет Олександр : волосся темно-русе, був одягнений у чорну куртку по пояс, чорні комуфляжні штани, чорні кросівки та мав при собі рюкзак темно-сірого кольору.
Шеремет Софія: довге світло русе волосся, худорлявої тілобудови, була одягнена у голубу куртку по пояс, чорні лосіни, білі кросівки.
Свиридюк Єлизавета: чорне довге розпущене волосся, худорлявої тілобудови, зростом близько 150 см., була одягнена у сині джинси, білі кросівки, чорну куртку.
У разі отримання інформації про місцезнаходження неповнолітніх прохання інформувати поліцію за телефонами: 0663442343 або 102.
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Про це інформують на сторінці Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар.
Зникли Шеремет Олександр Юрійович, 2007 року народження, Шеремет Софія Юріївна, 2005 року народження, Свиридюк Єлизавета Леонідівна, 2008 року народження.
Зазначають, що діти перебувають між собою у родинних стосунках.
Наразі місцезнаходження дітей не відоме.
Прикмети зниклих дітей:
Шеремет Олександр : волосся темно-русе, був одягнений у чорну куртку по пояс, чорні комуфляжні штани, чорні кросівки та мав при собі рюкзак темно-сірого кольору.
Шеремет Софія: довге світло русе волосся, худорлявої тілобудови, була одягнена у голубу куртку по пояс, чорні лосіни, білі кросівки.
Свиридюк Єлизавета: чорне довге розпущене волосся, худорлявої тілобудови, зростом близько 150 см., була одягнена у сині джинси, білі кросівки, чорну куртку.
У разі отримання інформації про місцезнаходження неповнолітніх прохання інформувати поліцію за телефонами: 0663442343 або 102.
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