У Луцьку зникли троє дітей-родичів





Про це інформують на



Зникли Шеремет Олександр Юрійович, 2007 року народження, Шеремет Софія Юріївна, 2005 року народження, Свиридюк Єлизавета Леонідівна, 2008 року народження.



Зазначають, що діти перебувають між собою у родинних стосунках.

Наразі місцезнаходження дітей не відоме.



Прикмети зниклих дітей:



Шеремет Олександр : волосся темно-русе, був одягнений у чорну куртку по пояс, чорні комуфляжні штани, чорні кросівки та мав при собі рюкзак темно-сірого кольору.



Шеремет Софія: довге світло русе волосся, худорлявої тілобудови, була одягнена у голубу куртку по пояс, чорні лосіни, білі кросівки.



Свиридюк Єлизавета: чорне довге розпущене волосся, худорлявої тілобудови, зростом близько 150 см., була одягнена у сині джинси, білі кросівки, чорну куртку.



У разі отримання інформації про місцезнаходження неповнолітніх прохання інформувати поліцію за телефонами: 0663442343 або 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27 квітня о 21:27 до Луцького районного управління поліції надійшло повідомлення про зникнення трьох неповнолітніх: одного хлопця і 2 дівчат.Про це інформують на сторінці Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар.Зникли, 2007 року народження,, 2005 року народження, Свиридюк Єлизавета Леонідівна, 2008 року народження.Зазначають, що діти перебувають між собою у родинних стосунках.Наразі місцезнаходження дітей не відоме.Шеремет Олександр : волосся темно-русе, був одягнений у чорну куртку по пояс, чорні комуфляжні штани, чорні кросівки та мав при собі рюкзак темно-сірого кольору.Шеремет Софія: довге світло русе волосся, худорлявої тілобудови, була одягнена у голубу куртку по пояс, чорні лосіни, білі кросівки.Свиридюк Єлизавета: чорне довге розпущене волосся, худорлявої тілобудови, зростом близько 150 см., була одягнена у сині джинси, білі кросівки, чорну куртку.У разі отримання інформації про місцезнаходження неповнолітніх прохання інформувати поліцію за телефонами: 0663442343 або 102.

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