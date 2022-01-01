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На Донбасі за добу Росія обстріляла 22 населених пункти. ФОТО

На Донбасі за добу Росія обстріляла 22 населених пункти. ФОТО
За добу окупанти обстріляли 22 населених пункти на Донеччині. Поліція відкрила кримінальні провадження.

Про це повідомляє Нацполіція України.

Внаслідок російських ударів є загиблий та поранені. Руйнувань зазнали щонайменше 30 цивільних об’єктів – житлові будинки, школа, санаторій, заводи, зерновий склад, садове товариство, комунальна та залізнична інфраструктура.

Упродовж минулої доби росіяни вдарили по таких населених пунктах — Маріуполь, Авдіївка, Краматорськ, Святогірськ, Лиман, Мар’їнка, Добропілля, Білозерське, Залізне, Нью-Йорк, Майдан, Озерне, Некременне, Ласточкине, Трипілля, Солодке, Привілля, Троїцьке, Пискунівка, Вільне Поле, Шуми, Луганське.

Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних комплексів, зокрема «Точки-У», реактивних систем залпового вогню «Град», танків, важкої артилерії.

Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
На Донбасі за добу Росія обстріляла 22 населених пункти. ФОТО
На Донбасі за добу Росія обстріляла 22 населених пункти. ФОТО
На Донбасі за добу Росія обстріляла 22 населених пункти. ФОТО

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Теги: Донбас, обстріли, війна, Росія
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