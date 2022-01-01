На Донбасі за добу Росія обстріляла 22 населених пункти. ФОТО





Про це повідомляє Нацполіція України.



Внаслідок російських ударів є загиблий та поранені. Руйнувань зазнали щонайменше 30 цивільних об’єктів – житлові будинки, школа, санаторій, заводи, зерновий склад, садове товариство, комунальна та залізнична інфраструктура.



Упродовж минулої доби росіяни вдарили по таких населених пунктах — Маріуполь, Авдіївка, Краматорськ, Святогірськ, Лиман, Мар’їнка, Добропілля, Білозерське, Залізне, Нью-Йорк, Майдан, Озерне, Некременне, Ласточкине, Трипілля, Солодке, Привілля, Троїцьке, Пискунівка, Вільне Поле, Шуми, Луганське.



Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних комплексів, зокрема «Точки-У», реактивних систем залпового вогню «Град», танків, важкої артилерії.



Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За добу окупанти обстріляли 22 населених пункти на Донеччині. Поліція відкрила кримінальні провадження.Про це повідомляє Нацполіція України.Внаслідок російських ударів є загиблий та поранені. Руйнувань зазнали щонайменше 30 цивільних об’єктів – житлові будинки, школа, санаторій, заводи, зерновий склад, садове товариство, комунальна та залізнична інфраструктура.Упродовж минулої доби росіяни вдарили по таких населених пунктах — Маріуполь, Авдіївка, Краматорськ, Святогірськ, Лиман, Мар’їнка, Добропілля, Білозерське, Залізне, Нью-Йорк, Майдан, Озерне, Некременне, Ласточкине, Трипілля, Солодке, Привілля, Троїцьке, Пискунівка, Вільне Поле, Шуми, Луганське.Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних комплексів, зокрема «Точки-У», реактивних систем залпового вогню «Град», танків, важкої артилерії.Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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