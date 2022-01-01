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За минулу добу на Волині розселили 350 переселенців

За минулу добу на Волині розселили 350 переселенців
За минулу добу на Волині розселили та забезпечили найнеобхіднішим 350 вимушено евакуйованих українців.

Про це повідомляють у Волинській ОВА.

Загалом з початку повномасштабної війни прихисток на Волині знайшли 61 292 вимушених переселенців.

У резерві – до 4 000 місць для розміщення.

Статусу ВПО офіційно уже встановили 53 399 внутрішньо переміщеним особам. Усі уже отримують призначені виплати державної підтримки.

Якщо ви потребуєте допомоги на період воєнного стану чи маєте пропозиції щодо вирішення конкретних питань радять телефонувати до Координаційного центру Волині.

068 233 46 08
096 881 80 91

Графік роботи: 8.00 до 20.00 (крім періодів оголошення тривоги).

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Теги: переселенці, Волинь
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