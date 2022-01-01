За минулу добу на Волині розселили 350 переселенців





Про це повідомляють у Волинській ОВА.



Загалом з початку повномасштабної війни прихисток на Волині знайшли 61 292 вимушених переселенців.



У резерві – до 4 000 місць для розміщення.



Статусу ВПО офіційно уже встановили 53 399 внутрішньо переміщеним особам. Усі уже отримують призначені виплати державної підтримки.



Якщо ви потребуєте допомоги на період воєнного стану чи маєте пропозиції щодо вирішення конкретних питань радять телефонувати до Координаційного центру Волині.



068 233 46 08

096 881 80 91



Графік роботи: 8.00 до 20.00 (крім періодів оголошення тривоги).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу на Волині розселили та забезпечили найнеобхіднішим 350 вимушено евакуйованих українців.Про це повідомляють у Волинській ОВА.Загалом з початку повномасштабної війни прихисток на Волині знайшли 61 292 вимушених переселенців.У резерві – до 4 000 місць для розміщення.Статусу ВПО офіційно уже встановили 53 399 внутрішньо переміщеним особам. Усі уже отримують призначені виплати державної підтримки.Якщо ви потребуєте допомоги на період воєнного стану чи маєте пропозиції щодо вирішення конкретних питань радять телефонувати до Координаційного центру Волині.068 233 46 08096 881 80 91Графік роботи: 8.00 до 20.00 (крім періодів оголошення тривоги).

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