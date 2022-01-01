Росія у війні з Україною втратила 22 800 військових





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.04 орієнтовно склали:



‒ особового складу - близько 22800 (+400) осіб ліквідовано,

‒ танків ‒ 970 (+31) од,

‒ бойових броньованих машин ‒ 2389 (+47) од,

‒ артилерійських систем – 431 (+10) од,

‒ РСЗВ - 151 (+2) од,

‒ засоби ППО - 72 (+1) од,

‒ літаків – 187 (+2) од,

‒ гелікоптерів – 155 (+0) од,

‒ автомобільної техніки - 1688 (+22) од,

‒ кораблі /катери - 8 (+0) од,

‒ цистерн з ПММ - 76 (+0),

‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 215 (+8),

‒ спеціальна техніка - 31 (+0).

‒ пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).

‒

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Запорізькому та Ізюмському напрямках.



Дані постійно уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вбитими 22800 військових, минулої доби загинули чотири сотні окупантів.Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.04 орієнтовно склали:‒ особового складу - близько 22800 (+400) осіб ліквідовано,‒ танків ‒ 970 (+31) од,‒ бойових броньованих машин ‒ 2389 (+47) од,‒ артилерійських систем – 431 (+10) од,‒ РСЗВ - 151 (+2) од,‒ засоби ППО - 72 (+1) од,‒ літаків – 187 (+2) од,‒ гелікоптерів – 155 (+0) од,‒ автомобільної техніки - 1688 (+22) од,‒ кораблі /катери - 8 (+0) од,‒ цистерн з ПММ - 76 (+0),‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 215 (+8),‒ спеціальна техніка - 31 (+0).‒ пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Запорізькому та Ізюмському напрямках.Дані постійно уточнюються.

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