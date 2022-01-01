Росія у війні з Україною втратила 22 800 військових
Сьогодні, 10:41
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вбитими 22800 військових, минулої доби загинули чотири сотні окупантів.
Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.04 орієнтовно склали:
‒ особового складу - близько 22800 (+400) осіб ліквідовано,
‒ танків ‒ 970 (+31) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 2389 (+47) од,
‒ артилерійських систем – 431 (+10) од,
‒ РСЗВ - 151 (+2) од,
‒ засоби ППО - 72 (+1) од,
‒ літаків – 187 (+2) од,
‒ гелікоптерів – 155 (+0) од,
‒ автомобільної техніки - 1688 (+22) од,
‒ кораблі /катери - 8 (+0) од,
‒ цистерн з ПММ - 76 (+0),
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 215 (+8),
‒ спеціальна техніка - 31 (+0).
‒ пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).
‒
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Запорізькому та Ізюмському напрямках.
Дані постійно уточнюються.
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Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.04 орієнтовно склали:
‒ особового складу - близько 22800 (+400) осіб ліквідовано,
‒ танків ‒ 970 (+31) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 2389 (+47) од,
‒ артилерійських систем – 431 (+10) од,
‒ РСЗВ - 151 (+2) од,
‒ засоби ППО - 72 (+1) од,
‒ літаків – 187 (+2) од,
‒ гелікоптерів – 155 (+0) од,
‒ автомобільної техніки - 1688 (+22) од,
‒ кораблі /катери - 8 (+0) од,
‒ цистерн з ПММ - 76 (+0),
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 215 (+8),
‒ спеціальна техніка - 31 (+0).
‒ пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).
‒
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Запорізькому та Ізюмському напрямках.
Дані постійно уточнюються.
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