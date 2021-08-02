У місті на Волині горів магазин. ФОТО





Про це повідомила пресслужба ДСНС Волині.



Рятувальники 5 Державної пожежно-рятувальної частини м. Нововолинськ ліквідували пожежу о 02:41.



Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.



До гасіння залучались 2 одиниці техніки та 7 вогнеборців.



Також 27 квітня о 21:33 надійшло повідомлення про пожежу сухої трави поблизу села Новосілки Камінь-Каширського району. Горіння на площі 0,3 га вдалось ліквідувати рятувальникам 13 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області разом з працівниками місцевої пожежної команди с. Старий Чорторийськ.



Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 28 квітня, о 01:45 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в підсобному приміщенні одноповерхового магазину в м. Нововолинську на вулиці Грушевського.Про це повідомила пресслужба ДСНС Волині.Рятувальники 5 Державної пожежно-рятувальної частини м. Нововолинськ ліквідували пожежу о 02:41.Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.До гасіння залучались 2 одиниці техніки та 7 вогнеборців.Також 27 квітня о 21:33 надійшло повідомлення про пожежу сухої трави поблизу села Новосілки Камінь-Каширського району. Горіння на площі 0,3 га вдалось ліквідувати рятувальникам 13 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області разом з працівниками місцевої пожежної команди с. Старий Чорторийськ.Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

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