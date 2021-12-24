На Волині злетіла у кювет Renault Laguna, за кермом якої була 17-річна дівчина: троє людей – у лікарні

На Волині злетіла у кювет Renault Laguna, за кермом якої була 17-річна дівчина: троє людей – у лікарні
Автопригода трапилася учора, 27 квітня, на автодорозі у селі Іванчиці Луцького району. За кермом автомобіля Renault Laguna перебувала 17-річна жителька Луцького району.

Про це повідомила пресслужба поліції Волині.

Водійка, ймовірно, не впоралась з керуванням та злетіла у кювет. Транспортний засіб перекинувся.

Внаслідок автопригоди водійка та двоє пасажирів автомобіля, серед яких 14-річна школярка, отримали тілесні ушкодження. Усіх постраждалих госпіталізували.
На Волині злетіла у кювет Renault Laguna, за кермом якої була 17-річна дівчина: троє людей – у лікарні

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
На Волині злетіла у кювет Renault Laguna, за кермом якої була 17-річна дівчина: троє людей – у лікарні

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Теги: Волинь, ДТП, школярка
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