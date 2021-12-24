На Волині злетіла у кювет Renault Laguna, за кермом якої була 17-річна дівчина: троє людей – у лікарні





Про це повідомила пресслужба поліції Волині.



Водійка, ймовірно, не впоралась з керуванням та злетіла у кювет. Транспортний засіб перекинувся.



Внаслідок автопригоди водійка та двоє пасажирів автомобіля, серед яких 14-річна школярка, отримали тілесні ушкодження. Усіх постраждалих госпіталізували.



За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Автопригода трапилася учора, 27 квітня, на автодорозі у селі Іванчиці Луцького району. За кермом автомобіля Renault Laguna перебувала 17-річна жителька Луцького району.Про це повідомила пресслужба поліції Волині.Водійка, ймовірно, не впоралась з керуванням та злетіла у кювет. Транспортний засіб перекинувся.Внаслідок автопригоди водійка та двоє пасажирів автомобіля, серед яких 14-річна школярка, отримали тілесні ушкодження. Усіх постраждалих госпіталізували.За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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