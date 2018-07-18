У Луцьку затримали п`яного водія, який в`їхав у паркан
Сьогодні, 10:16
Учора, 27 квітня, в обідню пору поліцейські отримали повідомлення про ДТП у Ковелі.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Патрульні, які прибули на місце події, встановили, що 46-річний водій Volkswagen Passat з причепом не був уважним, не дотримався безпечного бокового інтервалу та здійснив наїзд на перешкоду у вигляді паркану сусідів.
Під час спілкування з чоловіком, охоронці порядку виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння кермувальник відмовився та повідомив, що вживав алкогольні напої після ДТП.
На порушника поліцейські склали адмінматеріал за ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю) та ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна) КУпАП. Після цього транспортний засіб та причіп доставили на спецмайданчик.
34 тисячі - це сума штрафу за вживання алкоголю після скоєння ДТП.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Патрульні, які прибули на місце події, встановили, що 46-річний водій Volkswagen Passat з причепом не був уважним, не дотримався безпечного бокового інтервалу та здійснив наїзд на перешкоду у вигляді паркану сусідів.
Під час спілкування з чоловіком, охоронці порядку виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння кермувальник відмовився та повідомив, що вживав алкогольні напої після ДТП.
На порушника поліцейські склали адмінматеріал за ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю) та ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна) КУпАП. Після цього транспортний засіб та причіп доставили на спецмайданчик.
34 тисячі - це сума штрафу за вживання алкоголю після скоєння ДТП.
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