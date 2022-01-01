У Ковелі батьки захисників Маріуполя ініціювали акцію на підтримку своїх дітей-воїнів та цивільних





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Разом з усіма був міський голова Ігор Чайка. Він подякував кожному, хто прийшов виказати свою солідарність Маріуполю — місту-мученику, місту -герою. Аби показати, що ми за сотні кілометрів від того жахіття, яке вони переживають, теж з ними.



“Все буде Україна, тому що у ній живуть такі патріоти, які зараз тут присутні, тому, що її захищають такі воїни, які сьогодні тримають Маріуполь. Ми не дамо світу забути ті злочини, які приніс на нашу землю агресор. Ми віримо в наші Збройні сили. Перемога буде за нами”, – сказав Ігор Чайка.



Ворог не може захопити місто, тому просто стирає його з лиця землі. Тепер єдиним місцем в Маріуполі, де ще зберігається життя, є «Азовсталь». Тут переховуються від рашистських бомб цивільні з дітьми і військові, сотні поранених, які можуть померти без кваліфікованої допомоги.



Сьогодні серед захисників Маріуполя — четверо ковельчан. Їх батьки були ініціаторами проведення акції. Зі сльозами на очах, тривогою в серці вони говорили, у яких надважких умовах перебувають їх діти.



Вони просять не мовчати і закликають усю світову спільноту об’єднатись і домовитись з російськими окупантами, аби представники ООН та Червоного Хреста вирушили у Маріуполь та стали гарантом безпеки “зеленого коридору” та евакуації для наших військових і цивільних до третьої країни світу або на підконтрольну частину України.



Побратим цих хлопців Олександр Філон розповів, що три дні тому він спілкувався з азовцями та почув, що зброю вони не складуть, в полон не здадуться.



Тепер всі визнають, що “Азов” — це найкращий підрозділ світу. Завдяки незламності наших хлопців 14 тисяч російських військових не можуть відійти від Маріуполя. Їх лякають чотири букви, які складають слово – АЗОВ.



“Але наскільки голосно ми будемо кричати про “зелений коридор” для Маріуполя, то настільки більша вірогідність, що наші бійці повернуться додому живими. Хочу, щоб нам всім не було соромно за те, що ми робили, поки вони тримали оборону”, – наголосив Олександр.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27 квітня ковельчани зібрались біля пам’ятника борцям за волю України, аби на весь світ прокричати “Врятуйте Маріуполь!”.Про це повідомляє Ковельська міська рада.Разом з усіма був міський голова. Він подякував кожному, хто прийшов виказати свою солідарність Маріуполю — місту-мученику, місту -герою. Аби показати, що ми за сотні кілометрів від того жахіття, яке вони переживають, теж з ними.“Все буде Україна, тому що у ній живуть такі патріоти, які зараз тут присутні, тому, що її захищають такі воїни, які сьогодні тримають Маріуполь. Ми не дамо світу забути ті злочини, які приніс на нашу землю агресор. Ми віримо в наші Збройні сили. Перемога буде за нами”, – сказав Ігор Чайка.Ворог не може захопити місто, тому просто стирає його з лиця землі. Тепер єдиним місцем в Маріуполі, де ще зберігається життя, є «Азовсталь». Тут переховуються від рашистських бомб цивільні з дітьми і військові, сотні поранених, які можуть померти без кваліфікованої допомоги.Сьогодні серед захисників Маріуполя — четверо ковельчан. Їх батьки були ініціаторами проведення акції. Зі сльозами на очах, тривогою в серці вони говорили, у яких надважких умовах перебувають їх діти.Вони просять не мовчати і закликають усю світову спільноту об’єднатись і домовитись з російськими окупантами, аби представники ООН та Червоного Хреста вирушили у Маріуполь та стали гарантом безпеки “зеленого коридору” та евакуації для наших військових і цивільних до третьої країни світу або на підконтрольну частину України.Побратим цих хлопціврозповів, що три дні тому він спілкувався з азовцями та почув, що зброю вони не складуть, в полон не здадуться.Тепер всі визнають, що “Азов” — це найкращий підрозділ світу. Завдяки незламності наших хлопців 14 тисяч російських військових не можуть відійти від Маріуполя. Їх лякають чотири букви, які складають слово – АЗОВ.“Але наскільки голосно ми будемо кричати про “зелений коридор” для Маріуполя, то настільки більша вірогідність, що наші бійці повернуться додому живими. Хочу, щоб нам всім не було соромно за те, що ми робили, поки вони тримали оборону”, – наголосив Олександр.

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