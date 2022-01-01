У Ковелі батьки захисників Маріуполя ініціювали акцію на підтримку своїх дітей-воїнів та цивільних

У Ковелі батьки захисників Маріуполя ініціювали акцію на підтримку своїх дітей-воїнів та цивільних
27 квітня ковельчани зібрались біля пам’ятника борцям за волю України, аби на весь світ прокричати “Врятуйте Маріуполь!”.

Про це повідомляє Ковельська міська рада.

Разом з усіма був міський голова Ігор Чайка. Він подякував кожному, хто прийшов виказати свою солідарність Маріуполю — місту-мученику, місту -герою. Аби показати, що ми за сотні кілометрів від того жахіття, яке вони переживають, теж з ними.

“Все буде Україна, тому що у ній живуть такі патріоти, які зараз тут присутні, тому, що її захищають такі воїни, які сьогодні тримають Маріуполь. Ми не дамо світу забути ті злочини, які приніс на нашу землю агресор. Ми віримо в наші Збройні сили. Перемога буде за нами”, – сказав Ігор Чайка.
У Ковелі батьки захисників Маріуполя ініціювали акцію на підтримку своїх дітей-воїнів та цивільних

Ворог не може захопити місто, тому просто стирає його з лиця землі. Тепер єдиним місцем в Маріуполі, де ще зберігається життя, є «Азовсталь». Тут переховуються від рашистських бомб цивільні з дітьми і військові, сотні поранених, які можуть померти без кваліфікованої допомоги.

Сьогодні серед захисників Маріуполя — четверо ковельчан. Їх батьки були ініціаторами проведення акції. Зі сльозами на очах, тривогою в серці вони говорили, у яких надважких умовах перебувають їх діти.
У Ковелі батьки захисників Маріуполя ініціювали акцію на підтримку своїх дітей-воїнів та цивільних

Вони просять не мовчати і закликають усю світову спільноту об’єднатись і домовитись з російськими окупантами, аби представники ООН та Червоного Хреста вирушили у Маріуполь та стали гарантом безпеки “зеленого коридору” та евакуації для наших військових і цивільних до третьої країни світу або на підконтрольну частину України.

Побратим цих хлопців Олександр Філон розповів, що три дні тому він спілкувався з азовцями та почув, що зброю вони не складуть, в полон не здадуться.

Тепер всі визнають, що “Азов” — це найкращий підрозділ світу. Завдяки незламності наших хлопців 14 тисяч російських військових не можуть відійти від Маріуполя. Їх лякають чотири букви, які складають слово – АЗОВ.
У Ковелі батьки захисників Маріуполя ініціювали акцію на підтримку своїх дітей-воїнів та цивільних

“Але наскільки голосно ми будемо кричати про “зелений коридор” для Маріуполя, то настільки більша вірогідність, що наші бійці повернуться додому живими. Хочу, щоб нам всім не було соромно за те, що ми робили, поки вони тримали оборону”, – наголосив Олександр.
У Ковелі батьки захисників Маріуполя ініціювали акцію на підтримку своїх дітей-воїнів та цивільних
У Ковелі батьки захисників Маріуполя ініціювали акцію на підтримку своїх дітей-воїнів та цивільних




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Ковель, Маріуполь, акція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині горів магазин. ФОТО
Сьогодні, 10:29
У Луцьку затримали п`яного водія, який в`їхав у паркан
Сьогодні, 10:16
У Ковелі батьки захисників Маріуполя ініціювали акцію на підтримку своїх дітей-воїнів та цивільних
Сьогодні, 10:03
Лікар з Маріуполя, який переїхав у Володимир, розповів про пережиті жахіття
Сьогодні, 09:53
У центрі Луцька біля Стиру знайшли дачу відлюдника, який нищить природу. ВІДЕО
Сьогодні, 09:10
Схожі новини
У Луцьку затримали п`яного водія, який в`їхав у паркан У Луцьку затримали п`яного водія, який в`їхав у паркан
Сьогодні, 10:16
Лікар з Маріуполя, який переїхав у Володимир, розповів про пережиті жахіття Лікар з Маріуполя, який переїхав у Володимир, розповів про пережиті жахіття
Сьогодні, 09:53
У Ковелі горів житловий будинок: пожежу помітили поліцейські. ВІДЕО У Ковелі горів житловий будинок: пожежу помітили поліцейські. ВІДЕО
26 квітень, 11:24
У Ковелі у місцевого жителя вилучили гранату, штик-ніж та наркотики У Ковелі у місцевого жителя вилучили гранату, штик-ніж та наркотики
25 квітень, 17:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині розшукують трьох неповнолітніх
Сьогодні, 11:38
 0
На Маріуполь за ніч здійснили 50 авіаударів: скидали фосфорні бомби
Сьогодні, 11:30
 0
На Донбасі за добу Росія обстріляла 22 населених пункти. ФОТО
Сьогодні, 11:15
 0
За минулу добу на Волині розселили 350 переселенців
Сьогодні, 11:00
 0
Вулицю Конякіна у Луцьку пропонують перейменувати у Героїв Маріуполя
Сьогодні, 10:55
 0
Медіа
відео
1/8