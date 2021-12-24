Вулицю Конякіна у Луцьку пропонують перейменувати у Героїв Маріуполя

Олександр Стеренчук пропонує перейменувати вулицю Конякіна у Луцьку у вулицю Героїв Маріуполя.



Відповідну петицію він



"Причина - капітан Олександр Конякін, командир батальйону 271-го стрілецького полку 181-їстрілецької дивізії 13-ї армії 1-го Українського Фронту є офіцером окупаційної радянської влади, та Червоної армії. Армії, яка відрізнялася звірствами, аналогічними нацистам, та масовими згвалтуваннями і катуваннями мирних мешканців України та Європи. Не хочу щоб моя вулиця нагадувала мені та лучанам про жахливу, репресивну машину радянської влади", - написав автор.



Тому чоловік пропонує перейменувати вулицю Конякіна на вулицю Героїв Маріуполя.



"Як ми знаємо, серед захисників Маріуполя від рашистських окупантів є і лучани", - додав Стеренчук.



До кінця збору підписів залишилося 11 днів.



Нпагадаємо,



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