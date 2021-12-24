Вулицю Конякіна у Луцьку пропонують перейменувати у Героїв Маріуполя
Сьогодні, 10:55
Лучанин Олександр Стеренчук пропонує перейменувати вулицю Конякіна у Луцьку у вулицю Героїв Маріуполя.
Відповідну петицію він зерєстрував у єдиній системі місцевих петицій.
"Причина - капітан Олександр Конякін, командир батальйону 271-го стрілецького полку 181-їстрілецької дивізії 13-ї армії 1-го Українського Фронту є офіцером окупаційної радянської влади, та Червоної армії. Армії, яка відрізнялася звірствами, аналогічними нацистам, та масовими згвалтуваннями і катуваннями мирних мешканців України та Європи. Не хочу щоб моя вулиця нагадувала мені та лучанам про жахливу, репресивну машину радянської влади", - написав автор.
Тому чоловік пропонує перейменувати вулицю Конякіна на вулицю Героїв Маріуполя.
"Як ми знаємо, серед захисників Маріуполя від рашистських окупантів є і лучани", - додав Стеренчук.
До кінця збору підписів залишилося 11 днів.
Нпагадаємо, у Луцьку перейменували п`ять вулиць.
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Відповідну петицію він зерєстрував у єдиній системі місцевих петицій.
"Причина - капітан Олександр Конякін, командир батальйону 271-го стрілецького полку 181-їстрілецької дивізії 13-ї армії 1-го Українського Фронту є офіцером окупаційної радянської влади, та Червоної армії. Армії, яка відрізнялася звірствами, аналогічними нацистам, та масовими згвалтуваннями і катуваннями мирних мешканців України та Європи. Не хочу щоб моя вулиця нагадувала мені та лучанам про жахливу, репресивну машину радянської влади", - написав автор.
Тому чоловік пропонує перейменувати вулицю Конякіна на вулицю Героїв Маріуполя.
"Як ми знаємо, серед захисників Маріуполя від рашистських окупантів є і лучани", - додав Стеренчук.
До кінця збору підписів залишилося 11 днів.
Нпагадаємо, у Луцьку перейменували п`ять вулиць.
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Коментарі 1
Краще пріщвищем когось з героїв, поряд вжє є вул. Героїв добровольців (Федорова).
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