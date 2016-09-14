У Луцьку перейменували п`ять вулиць

У Луцьку перейменували п`ять вулиць
Таке рішення ухвалила Луцька міська рада на засіданні 27 квітня.

Про це повідомив депутат Луцької міської ради Андрій Лучик, йдеться на сторінці "Дерусифікації Волині" у фейсбуці.

Перейменували 5 вулиць, які підпадали про закон про декомунізацію, бо носили імена комуністів.

Отож, старі і нові назви:

Боженка – Магістральна,
Говорова - Чубинського,
Нікішева - Вербицького,
Ярощука - Тимошенка,
Федорова - Героїв-добровольців.

Рішення набуде чинності 1 жовтня 2022 року.

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Теги: Луцьк, декомунізація, вулиці
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