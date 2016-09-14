У Луцьку перейменували п`ять вулиць





Про це повідомив депутат Луцької міської ради Андрій Лучик,



Перейменували 5 вулиць, які підпадали про закон про декомунізацію, бо носили імена комуністів.



Отож, старі і нові назви:



Боженка – Магістральна,

Говорова - Чубинського,

Нікішева - Вербицького,

Ярощука - Тимошенка,

Федорова - Героїв-добровольців.



Рішення набуде чинності 1 жовтня 2022 року.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Таке рішення ухвалила Луцька міська рада на засіданні 27 квітня.Про це повідомив депутат Луцької міської ради йдеться на сторінці "Дерусифікації Волині" у фейсбуці.Перейменували 5 вулиць, які підпадали про закон про декомунізацію, бо носили імена комуністів.Отож, старі і нові назви:Боженка – Магістральна,Говорова - Чубинського,Нікішева - Вербицького,Ярощука - Тимошенка,Федорова - Героїв-добровольців.Рішення набуде чинності 1 жовтня 2022 року.

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