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Росіяни двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці

Росіяни двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці
Російські окупанти двічі обстріляли Авдіївку забороненими фосфорними снарядами.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Спершу – вчора ввечері в районі коксохімічного заводу, а сьогодні зранку – у центрі міста. Внаслідок цих обстрілів у місті зайнялося декілька пожеж.
Росіяни двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці

Слідом за другим обстрілом росіяни завдали по Авдіївці авіаудару – поцілили у багатоповерхівку. Відомо про щонайменше одного пораненого", - йдеться в повідомленні.
Росіяни двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці
Росіяни двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці


Голова Донецької ОВА зазначив, що крім того, Збройні сили України відбили спробу прориву російських військ на цьому напрямку.

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Теги: Росія, Україна, війна
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