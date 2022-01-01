Росіяни двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці





Про це Павло Кириленко.



"Спершу – вчора ввечері в районі коксохімічного заводу, а сьогодні зранку – у центрі міста. Внаслідок цих обстрілів у місті зайнялося декілька пожеж.



Слідом за другим обстрілом росіяни завдали по Авдіївці авіаудару – поцілили у багатоповерхівку. Відомо про щонайменше одного пораненого", - йдеться в повідомленні.





Голова Донецької ОВА зазначив, що крім того, Збройні сили України відбили спробу прориву російських військ на цьому напрямку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти двічі обстріляли Авдіївку забороненими фосфорними снарядами.Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації"Спершу – вчора ввечері в районі коксохімічного заводу, а сьогодні зранку – у центрі міста. Внаслідок цих обстрілів у місті зайнялося декілька пожеж.Слідом за другим обстрілом росіяни завдали по Авдіївці авіаудару – поцілили у багатоповерхівку. Відомо про щонайменше одного пораненого", - йдеться в повідомленні.Голова Донецької ОВА зазначив, що крім того, Збройні сили України відбили спробу прориву російських військ на цьому напрямку.

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