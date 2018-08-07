На Волині арештували контрабандну партію бронежилетів та касок





Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.



За клопотанням прокурорів Ковельської окружної прокуратури Волинської області суд наклав арешт на бронежилети, каски, готівкові кошти у різній валюті на суму майже 800 тисяч гривень та автомобіль, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні про можливе незаконне використання посадовцем Підгайцівської територіальної громади Луцького району гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 КК України).



Слідство вважає, що



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Триває досудове розслідування. Встановлюються особи усіх причетних до злочинних схем.



Санкцією ч.3 ст.201-2 КК України за незаконне використання з метою отримання прибутку під час воєнного стану гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині наклали арешт на партію бронежилетів та касок, які хотіли незаконно збути.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.За клопотанням прокурорів Ковельської окружної прокуратури Волинської області суд наклав арешт на бронежилети, каски, готівкові кошти у різній валюті на суму майже 800 тисяч гривень та автомобіль, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні про можливе незаконне використання посадовцем Підгайцівської територіальної громади Луцького району гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 КК України).Слідство вважає, що бронежилети, каски та інші товари вартістю 18 тисяч доларів США, ввезені на митну територію України як гуманітарна допомога, незаконно збували. Триває досудове розслідування. Встановлюються особи усіх причетних до злочинних схем.Санкцією ч.3 ст.201-2 КК України за незаконне використання з метою отримання прибутку під час воєнного стану гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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