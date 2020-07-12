Через «Ягодин» хотіли вивезти 230 кілограмів бурштину. ФОТО
Сьогодні, 11:20
З України через волинський кордон не вдалося незаконно вивезти понад 230 кг бурштину.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Задоволивши клопотання прокурорів Ковельської окружної прокуратури, суд наклав арешт на понад 236 кг бурштину-сирцю, який службові особи одного з суб'єктів господарювання намагалися вивезти з України за підробленими документами.
Уночі 14 квітня 2022 року у пункті пропуску «Ягодин» правоохоронці затримали бус, в якому було 20 мішків із «сонячним камінням» сумнівного походження.
Бурштин та документи на нього визнані речовими доказами у розслідуваному Ковельським районним управлінням поліції кримінальному провадженні про незаконне перевезення бурштину та використання підроблених документів (ч. 1 ст. 240-1, ч. 4 ст. 358 КК України).
Триває досудове розслідування.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Задоволивши клопотання прокурорів Ковельської окружної прокуратури, суд наклав арешт на понад 236 кг бурштину-сирцю, який службові особи одного з суб'єктів господарювання намагалися вивезти з України за підробленими документами.
Уночі 14 квітня 2022 року у пункті пропуску «Ягодин» правоохоронці затримали бус, в якому було 20 мішків із «сонячним камінням» сумнівного походження.
Бурштин та документи на нього визнані речовими доказами у розслідуваному Ковельським районним управлінням поліції кримінальному провадженні про незаконне перевезення бурштину та використання підроблених документів (ч. 1 ст. 240-1, ч. 4 ст. 358 КК України).
Триває досудове розслідування.
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