Через «Ягодин» хотіли вивезти 230 кілограмів бурштину. ФОТО

Через «Ягодин» хотіли вивезти 230 кілограмів бурштину. ФОТО
З України через волинський кордон не вдалося незаконно вивезти понад 230 кг бурштину.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Задоволивши клопотання прокурорів Ковельської окружної прокуратури, суд наклав арешт на понад 236 кг бурштину-сирцю, який службові особи одного з суб'єктів господарювання намагалися вивезти з України за підробленими документами.

Уночі 14 квітня 2022 року у пункті пропуску «Ягодин» правоохоронці затримали бус, в якому було 20 мішків із «сонячним камінням» сумнівного походження.

Бурштин та документи на нього визнані речовими доказами у розслідуваному Ковельським районним управлінням поліції кримінальному провадженні про незаконне перевезення бурштину та використання підроблених документів (ч. 1 ст. 240-1, ч. 4 ст. 358 КК України).

Триває досудове розслідування.

Через «Ягодин» хотіли вивезти 230 кілограмів бурштину. ФОТО
Через «Ягодин» хотіли вивезти 230 кілограмів бурштину. ФОТО
Через «Ягодин» хотіли вивезти 230 кілограмів бурштину. ФОТО
Через «Ягодин» хотіли вивезти 230 кілограмів бурштину. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ягодин, бурштин, кордон, прокуратура
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині арештували контрабандну партію бронежилетів та касок
Сьогодні, 11:45
На Волинь переїхали майже 17 тисяч дітей-переселенців
Сьогодні, 11:31
Через «Ягодин» хотіли вивезти 230 кілограмів бурштину. ФОТО
Сьогодні, 11:20
«Нульове» розмитнення авто відмінять: коли це може статись та чому влада передумала
Сьогодні, 11:10
Британія не проти, щоб Україна використовувала надану зброю проти цілей на території РФ
Сьогодні, 11:03
Схожі новини
На Волині чоловік намагався перевезти через кордон більш ніж 2 кілограми коштовного каміння На Волині чоловік намагався перевезти через кордон більш ніж 2 кілограми коштовного каміння
12 липень, 2020, 12:55
На «Ягодині» затримали водія, який «сидів» на бурштині. ФОТО На «Ягодині» затримали водія, який «сидів» на бурштині. ФОТО
02 березень, 2020, 09:00
Українці повертаються додому: на волинському кордоні у чергах стоїть тисяча автівок Українці повертаються додому: на волинському кордоні у чергах стоїть тисяча автівок
23 квітень, 12:32
Через «Ягодин» намагалися вивезти елітні іномарки Через «Ягодин» намагалися вивезти елітні іномарки
09 квітень, 14:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Австрія не платитиме за газ РФ рублями
Сьогодні, 12:46
 0
Зеленський та Путін можуть зустрітися найближчими днями, – міністр оборони Туреччини
Сьогодні, 12:20
 0
Росіяни силоміць вивозять іноземців з Херсона і влаштовують постановкові сюжети, – СБУ
Сьогодні, 12:17
 0
У Луцьку перейменували п`ять вулиць
Сьогодні, 12:05
 0
Росіяни двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці
Сьогодні, 11:56
 0
Медіа
відео
1/8