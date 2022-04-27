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Британія не проти, щоб Україна використовувала надану зброю проти цілей на території РФ

Британія не проти, щоб Україна використовувала надану зброю проти цілей на території РФ
Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон зазначив, що Британія не заперечує, якщо Україна застосувала би надану їй зброю проти цілей на території РФ.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

В інтерв’ю Talk TV Джонсона запитали, що він думає з приводу того, якби Україна застосувала надану Британією зброї проти цілей на території РФ, як наприклад нафтобази.

Джонсон підкреслив, що Британія і союзники не хочуть, щоб війна вийшла за межі України.

"Проте українці - як вже сказав міністр Хіппі - мають право захищатися. І їх атакують з території Росії… Тож вони мають право захищати себе", - сказав він.

Джонсон сказав також, що не вірить, що Путін піде на застосування проти України тактичної ядерної зброї, навіть якщо зазнає нових невдач на полі бою. Борис Джонсон вважає, що Путін все ще має достатньо простору для маневру, щоб відступитися і завершити війну, оскільки більшість населення Росії підтримує його, а росЗМІ вміють швидко змінювати наративи.

Міністр збройних сил Джеймс Хіппі перед тим сказав, що для України "цілком легітимно" атакувати цілі в глибокому тилу противника, щоб зривати логістику, у тому числі якщо йдеться про територію Росії; і так само легітимним веденням війни є російські удари в глибокому тилу України, якщо вони не зачіпають цивільне населення.

Він зауважив також, що рішення про те, які об’єкти і де атакувати, ухвалює українське командування, а не країни чи компанії, які надають зброю.

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Теги: Джонсон, Британія, Україна, зброя, РФ
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