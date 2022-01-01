22 400 російських військових загинули в Україні: втрати окупанта станом на 27 квітня





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.04

орієнтовно склали:



- особового складу - близько 22400 (+300) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 939 (+21) од,

- бойових броньованих машин ‒ 2342 (+34) од,

- артилерійських систем – 421 (+5) од,

- РСЗВ - 149 (+0) од,

- засоби ППО - 71 (+2) од,

- літаків – 185 (+1) од,

- гелікоптерів – 155 (+1) од,

- автомобільної техніки - 1666 (+23) од,

- кораблі /катери - 8 (+0) од,

- цистерн з ПММ - 76 (+0),

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 207 (+2).

- Спеціальна техніка - 31 (+0).

- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).



Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському та Ізюмському напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення РФ, в Україні сягнули вже близько 22,4 тисяч осіб, 939 танків, 185 літаків та сотень одиниць іншої військової техніки.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.04орієнтовно склали:- особового складу - близько 22400 (+300) осіб ліквідовано,- танків ‒ 939 (+21) од,- бойових броньованих машин ‒ 2342 (+34) од,- артилерійських систем – 421 (+5) од,- РСЗВ - 149 (+0) од,- засоби ППО - 71 (+2) од,- літаків – 185 (+1) од,- гелікоптерів – 155 (+1) од,- автомобільної техніки - 1666 (+23) од,- кораблі /катери - 8 (+0) од,- цистерн з ПММ - 76 (+0),- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 207 (+2).- Спеціальна техніка - 31 (+0).- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському та Ізюмському напрямках.

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