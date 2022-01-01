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22 400 російських військових загинули в Україні: втрати окупанта станом на 27 квітня

22 400 російських військових загинули в Україні: втрати окупанта станом на 27 квітня
Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення РФ, в Україні сягнули вже близько 22,4 тисяч осіб, 939 танків, 185 літаків та сотень одиниць іншої військової техніки.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.04
орієнтовно склали:

- особового складу - близько 22400 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 939 (+21) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2342 (+34) од,
- артилерійських систем – 421 (+5) од,
- РСЗВ - 149 (+0) од,
- засоби ППО - 71 (+2) од,
- літаків – 185 (+1) од,
- гелікоптерів – 155 (+1) од,
- автомобільної техніки - 1666 (+23) од,
- кораблі /катери - 8 (+0) од,
- цистерн з ПММ - 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 207 (+2).
- Спеціальна техніка - 31 (+0).
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському та Ізюмському напрямках.

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Теги: втрати окупантів, Росія, війна
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