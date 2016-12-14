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Як на Волині лікують переселенців з ВІЛ

Як на Волині лікують переселенців з ВІЛ
На Волині збільшилася кількість людей з ВІЛ, які отримують антиретровірусну терапію. З березня препаратами почали забезпечувати 63 пацієнти зі статусом ВІЛ-СНІД, які переїхали на Волинь з інших регіонів.

Про це Суспільному розповіла виконувачка обов'язків завідувачки підрозділу Центру профілактики та боротьби зі СНІД Еліна Докаєва.

Наразі в області є достатньо медикаментів для терапії. Надання медичної допомоги пацієнтам із початком повномасштабної війни на Волині не припиняли. Медики центру, зі слів Еліни Докаєвої, продовжують безплатно тестувати охочих, надають профілактичні препарати і антиретровірусну терапію.

Як зазначила виконувачка обов'язків завідувачки підрозділу Центру профілактики та боротьби зі СНІД, пацієнти, які виїхали із зон, де тривають бойові дії, не можуть переривати лікування, адже антиретровірусну терапію потрібно отримувати пожиттєво.

"В Центрі охоплено антиретровірусною терапією було десь 1050 людей, тому що на терапії там 1600. За березень місяць були звіти і отримали терапію у нашій області 1713 людей", – розповіла Еліна Докаєва.

В Центрі також додали, що орієнтовно 40 пацієнтів, які живуть з ВІЛ і отримували терапію на Волині, виїхали за кордон і продовжують лікування там.

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Теги: Волинь, ВІЛ, СНІД, переселенці, терапія
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