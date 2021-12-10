«Динамо» зібрало для України 400 тисяч євро під час матчу з «Боруссією Дортмунд»

«Динамо» зібрало для України 400 тисяч євро під час матчу з «Боруссією Дортмунд»
У вівторок, 26 квітня, київське "Динамо" у благодійному поєдинку зустрічалося з дортмундською "Боруссією, здобувши перемогу з рахунком 3:2.

З продажу квитків та донатів від уболівальників та глядачів, які надходили упродовж телевізійної трансляції, вдалося зібрати 400 тисяч євро, пише Ua Футбол.

Ці кошти будуть спрямовані на підтримку українців, які постраждали від війни з російським агресором та на вирішення найбільших гуманітарних проблем, спричинених повномасштабним військовим вторгненням РФ«» на територію України

Зокрема, фінанси будуть спрямовані на задоволення продовольчих потреб та облаштування місць розміщення біженців та громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце свого проживання, а також на забезпечення їх ліками, медикаментами, товарами першої необхідності.

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Теги: Динамо, Боруссія Дортмунд, благодійний матч
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