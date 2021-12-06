У Луцьку розпочали демонтаж радянської символіки на меморіалі Вічної Слави

У Луцьку розпочали демонтаж радянської символіки на меморіалі Вічної Слави
У Луцьку розпочали демонтаж радянської та україноненависницької символіки на меморіалі Вічної Слави.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

"Після демонтажних робіт весь благоустрій буде відновлено.
Монтаж цифр 1939 замість 1941 підрядник зобов‘язався зробити до 1 травня", -йдеться в повідомленні.

У Луцьку розпочали демонтаж радянської символіки на меморіалі Вічної Слави
У Луцьку розпочали демонтаж радянської символіки на меморіалі Вічної Слави

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Теги: Волинь, Луцьк, меморіал, демонтаж
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