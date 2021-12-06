У Луцьку розпочали демонтаж радянської символіки на меморіалі Вічної Слави





Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.



"Після демонтажних робіт весь благоустрій буде відновлено.

Монтаж цифр 1939 замість 1941 підрядник зобов‘язався зробити до 1 травня", -йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку розпочали демонтаж радянської та україноненависницької символіки на меморіалі Вічної Слави.Про це повідомив міський голова Луцька"Після демонтажних робіт весь благоустрій буде відновлено.Монтаж цифр 1939 замість 1941 підрядник зобов‘язався зробити до 1 травня", -йдеться в повідомленні.

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