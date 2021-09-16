У Луцьку вночі затримали трьох п'яних водіїв
Сьогодні, 10:26
Цієї ночі, 27 квітня, у Луцьку патрульні виявили трьох водіїв, які керували у стані сп’яніння.
Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Так, під час несення служби, поліцейські отримали орієнтування Citroen C4 про те, що водій керує у стані сп’яніння.
На одному з блокпостів поліцейські виявили вказаний транспортний засіб, а під час спілкування з керманичем у нього дійсно виявили ознаки алкогольного сп’яніння.
Керманич пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці зупинки. Результат – 2,07 проміле, що в 10 разів перевищує допустиму норму.
На керманича склали адмінматеріал за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП, а автомобіль доставили на спецмайданчик.
Ще два водія-порушника, які керували BMW та Opel, також отримали адмінматеріали, а автівки доставлені на спецмайданчик.
Рішення у цих справах надалі за судом.
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Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Так, під час несення служби, поліцейські отримали орієнтування Citroen C4 про те, що водій керує у стані сп’яніння.
На одному з блокпостів поліцейські виявили вказаний транспортний засіб, а під час спілкування з керманичем у нього дійсно виявили ознаки алкогольного сп’яніння.
Керманич пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці зупинки. Результат – 2,07 проміле, що в 10 разів перевищує допустиму норму.
На керманича склали адмінматеріал за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП, а автомобіль доставили на спецмайданчик.
Ще два водія-порушника, які керували BMW та Opel, також отримали адмінматеріали, а автівки доставлені на спецмайданчик.
Рішення у цих справах надалі за судом.
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