На Волині розшукують злочинця
Сьогодні, 10:49
Працівники Ковельського районного управління поліції встановлюють місце перебування Кулачинського Сергія Євгеновича, 1973 року народження. Він проживав у селі Заріччя Ковельського району.
Про це повідомляють на сторінці районного управління поліції у Фейсбук.
Чоловіка обґрунтовано підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого статею 263 Кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
Постійного місця проживання не має. Може перебувати на автостанціях та залізничних вокзалах.
Прикмети: на вигляд приблизно 40-45 років, зріст 170-180 см, середньої тіло будови, волосся чорне коротке.
Громадян, які володіють інформацією про вказану особу, просять зателефонувати за номерами 0634357494, 0687367484 або 102.
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Про це повідомляють на сторінці районного управління поліції у Фейсбук.
Чоловіка обґрунтовано підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого статею 263 Кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
Постійного місця проживання не має. Може перебувати на автостанціях та залізничних вокзалах.
Прикмети: на вигляд приблизно 40-45 років, зріст 170-180 см, середньої тіло будови, волосся чорне коротке.
Громадян, які володіють інформацією про вказану особу, просять зателефонувати за номерами 0634357494, 0687367484 або 102.
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