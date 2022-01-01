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РФ вдруге обстріляла ракетами Затоку

РФ вдруге обстріляла ракетами Затоку
Російська армія вдруге вдарила ракетами по автомобільно-залізничному мосту через Дністровський лиман у Затоці Одеської області.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін у Telegram.

"Сьогодні о 6:45 повторний ракетний обстріл того самого моста через Дністровський лиман на Одещині. Постраждалих залізничників немає.

Ступінь ураженості інфраструктури зможемо визначити після закінчення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

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Теги: Затока, РФ, ракетний обстріл
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