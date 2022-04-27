Ніч в областях: ворог нещадно обстрілює Донбас, Харків і Херсонщину





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Відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.



На Полтавщині лунали повітряні тривоги до ранку, але інформація щодо вибухів не підтвердилась.



На Дніпропетровщині вночі обстріляли Зеленодольську громаду, що межує з Херсонщиною. У Зеленодольську влучили в підприємство енергетичної інфраструктури. Одна людина поранена. Загалом у громаді обстріляли кілька населених пунктів – сам Зеленодольск, села Мар’янське та Велика Костромка. У селах, за попередніми даними, без постраждалих.



У Харкові вночі тривали обстріли, в Київському районі виникло кілька пожеж у багатоповерхових житлових будинках. Станом на ранок інформації про постраждалих немає. По області протягом доби обстрілювали Золочів, Дергачі, Чугуїв. Ведуться бої в Ізюмському напрямку.



Луганщина: практично вся територія області потерпала від обстрілів. Найбільше Рубіжне та Лисичанськ. У Лисичанську обстріляли школу, у бомбосховищі якої перебували 23 людини, жертв немає. За добу 3 загиблих цивільних.



У Донецькій області тривали активні бойові дії по всій лінії. Авдіївку обстріли з реактивної артилерії, також були авіанальоти. Світлодарську ТГ (район Зайцево) обстріляли касетними боєприпасами. Мар'їнка, Красногорівка, Вугледар, Лиман всю ніч зазнавали обстрілів з артилерії. Маріуполь – без змін. "Азовсталь" тримається попри те, що бомблять нещадно.



У Херсонській області тривають бойові дії в прикордонних із сусідніми областями населених пунктах (Високопільська, Великоолександрівська, Нововоронцовська, Станіславська ТГ). Вибухи та обстріли були майже на всій території області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В ніч на 27 квітня російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область, одна людина отримала поранення, також потерпали від обстрілів Харківська, Луганська, Донецька та Херсонська області.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на дані обласних військових адміністрацій станом на ранок 27 квітня.Відносно спокійно ніч минула у, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.На Полтавщині лунали повітряні тривоги до ранку, але інформація щодо вибухів не підтвердилась.Навночі обстріляли Зеленодольську громаду, що межує з Херсонщиною. У Зеленодольську влучили в підприємство енергетичної інфраструктури. Одна людина поранена. Загалом у громаді обстріляли кілька населених пунктів – сам Зеленодольск, села Мар’янське та Велика Костромка. У селах, за попередніми даними, без постраждалих.вночі тривали обстріли, в Київському районі виникло кілька пожеж у багатоповерхових житлових будинках. Станом на ранок інформації про постраждалих немає. По області протягом доби обстрілювали Золочів, Дергачі, Чугуїв. Ведуться бої в Ізюмському напрямку.: практично вся територія області потерпала від обстрілів. Найбільше Рубіжне та Лисичанськ. У Лисичанську обстріляли школу, у бомбосховищі якої перебували 23 людини, жертв немає. За добу 3 загиблих цивільних.тривали активні бойові дії по всій лінії. Авдіївку обстріли з реактивної артилерії, також були авіанальоти. Світлодарську ТГ (район Зайцево) обстріляли касетними боєприпасами. Мар'їнка, Красногорівка, Вугледар, Лиман всю ніч зазнавали обстрілів з артилерії. Маріуполь – без змін. "Азовсталь" тримається попри те, що бомблять нещадно.тривають бойові дії в прикордонних із сусідніми областями населених пунктах (Високопільська, Великоолександрівська, Нововоронцовська, Станіславська ТГ). Вибухи та обстріли були майже на всій території області.

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