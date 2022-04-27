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Ніч в областях: ворог нещадно обстрілює Донбас, Харків і Херсонщину

Ніч в областях: ворог нещадно обстрілює Донбас, Харків і Херсонщину
В ніч на 27 квітня російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область, одна людина отримала поранення, також потерпали від обстрілів Харківська, Луганська, Донецька та Херсонська області.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на дані обласних військових адміністрацій станом на ранок 27 квітня.

Відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.

На Полтавщині лунали повітряні тривоги до ранку, але інформація щодо вибухів не підтвердилась.

На Дніпропетровщині вночі обстріляли Зеленодольську громаду, що межує з Херсонщиною. У Зеленодольську влучили в підприємство енергетичної інфраструктури. Одна людина поранена. Загалом у громаді обстріляли кілька населених пунктів – сам Зеленодольск, села Мар’янське та Велика Костромка. У селах, за попередніми даними, без постраждалих.

У Харкові вночі тривали обстріли, в Київському районі виникло кілька пожеж у багатоповерхових житлових будинках. Станом на ранок інформації про постраждалих немає. По області протягом доби обстрілювали Золочів, Дергачі, Чугуїв. Ведуться бої в Ізюмському напрямку.

Луганщина: практично вся територія області потерпала від обстрілів. Найбільше Рубіжне та Лисичанськ. У Лисичанську обстріляли школу, у бомбосховищі якої перебували 23 людини, жертв немає. За добу 3 загиблих цивільних.

У Донецькій області тривали активні бойові дії по всій лінії. Авдіївку обстріли з реактивної артилерії, також були авіанальоти. Світлодарську ТГ (район Зайцево) обстріляли касетними боєприпасами. Мар'їнка, Красногорівка, Вугледар, Лиман всю ніч зазнавали обстрілів з артилерії. Маріуполь – без змін. "Азовсталь" тримається попри те, що бомблять нещадно.

У Херсонській області тривають бойові дії в прикордонних із сусідніми областями населених пунктах (Високопільська, Великоолександрівська, Нововоронцовська, Станіславська ТГ). Вибухи та обстріли були майже на всій території області.

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Теги: Україна, Росія, війна
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