У ВНУ безкоштовно готуватимуть абітурієнтів до національного мультипредметного тесту





Про це повідомляють на сайті приймальної комісії навчального закладу.



"Пропонуємо безоплатну підготовку до національного мультипредметного тесту (НМТ) з української мови, математики та історії України від кращих викладачів Волинського національного університету імені Лесі Українки", - йдеться на сайті.



Заняття розпочнуться з 10 травня.



Для запису на заняття потрібно перейти за



Більше детальну інформацію можна отримати у приймальній комісії за адресою: м. Луцьк, проспект Волі, 13, каб. 201 з 9:00 до 17:00.



Також можна звернутися за телефонами: (0332) 24-84-31; 0953563583; 0501978607

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