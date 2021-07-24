У ВНУ безкоштовно готуватимуть абітурієнтів до національного мультипредметного тесту

У ВНУ безкоштовно готуватимуть абітурієнтів до національного мультипредметного тесту
У Волинському національному університеті імені Лесі Українки безкоштовно готуватимуть абітурієнтів до складання національного мультипредметного тесту.

Про це повідомляють на сайті приймальної комісії навчального закладу.

"Пропонуємо безоплатну підготовку до національного мультипредметного тесту (НМТ) з української мови, математики та історії України від кращих викладачів Волинського національного університету імені Лесі Українки", - йдеться на сайті.

Заняття розпочнуться з 10 травня.

Для запису на заняття потрібно перейти за ПОСИЛАННЯМ і заповнити всі поля форми.

Більше детальну інформацію можна отримати у приймальній комісії за адресою: м. Луцьк, проспект Волі, 13, каб. 201 з 9:00 до 17:00.

Також можна звернутися за телефонами: (0332) 24-84-31; 0953563583; 0501978607

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Теги: ВНУ, освіта, вступ, 2022, Луцьк
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