РФ припиняє постачання газу в Болгарію та Польщу





Про це повідомляє



Відомство заявило, що вживаються заходи щодо забезпечення альтернативних постачань газу та необхідності обмежувати споживання газу в країні немає.



"Болгарська сторона повністю виконала свої зобов'язання та здійснила всі платежі, які вимагаються за цим договором, своєчасно, суворо та відповідно до його пунктів", - йдеться у заяві.



Однак після аналізу було встановлено, що новий двоетапний порядок оплати, запропонований Росією (оплата через спецрахунки в росбанках - ЕП), не відповідає чинному контракту і створює значні ризики для Болгарії, резюмували в міністерстві.



Також російський Газпром повідомив найбільшу польську газову компанію PGNiG про повну зупинку постачання газу з контрактного ранку середи, чим порушив Ямальський контракт, який діє до кінця 2022 року.



Польська компанія повідомила, що у вівторок отримала відповідний лист від Газпрому. PGNiG та оператор газотранспортної системи Польщі GAZ-SYSTEM підкреслили, що наразі всі поставки клієнтам здійснюються відповідно до їхніх потреб. "Компанії стежать за ситуацією і готові до різних сценаріїв", – йдеться у повідомленні.



Напередодні у вівторок про зупинку поставок газу з РФ через газогіз "Ямал-Європа" повідомив польський портал Onet. Видання отримало підтвердження інформації від уряду Польщі та PGNiG та зазначило, що у Міністерстві клімату зібралася кризова група.



Точно не відомо, чи зупинка постачання російського газу спричинена відмовою PGNiG сплачувати за нього в рублях, як того вимагає Кремль. Неофіційно відомо, що термін розрахунків за газ рублями закінчився минулої п'ятниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російський Газпром проінформував болгарську газову компанію Bulgargaz про припинення постачання газу з 27 квітня.Про це повідомляє "Економічна правда" , посилаючись на міністерство енергетики Болгарії.Відомство заявило, що вживаються заходи щодо забезпечення альтернативних постачань газу та необхідності обмежувати споживання газу в країні немає."Болгарська сторона повністю виконала свої зобов'язання та здійснила всі платежі, які вимагаються за цим договором, своєчасно, суворо та відповідно до його пунктів", - йдеться у заяві.Однак після аналізу було встановлено, що новий двоетапний порядок оплати, запропонований Росією (оплата через спецрахунки в росбанках - ЕП), не відповідає чинному контракту і створює значні ризики для Болгарії, резюмували в міністерстві.Також російський Газпром повідомив найбільшу польську газову компанію PGNiG про повну зупинку постачання газу з контрактного ранку середи, чим порушив Ямальський контракт, який діє до кінця 2022 року.Польська компанія повідомила, що у вівторок отримала відповідний лист від Газпрому. PGNiG та оператор газотранспортної системи Польщі GAZ-SYSTEM підкреслили, що наразі всі поставки клієнтам здійснюються відповідно до їхніх потреб. "Компанії стежать за ситуацією і готові до різних сценаріїв", – йдеться у повідомленні.Напередодні у вівторок про зупинку поставок газу з РФ через газогіз "Ямал-Європа" повідомив польський портал Onet. Видання отримало підтвердження інформації від уряду Польщі та PGNiG та зазначило, що у Міністерстві клімату зібралася кризова група.Точно не відомо, чи зупинка постачання російського газу спричинена відмовою PGNiG сплачувати за нього в рублях, як того вимагає Кремль. Неофіційно відомо, що термін розрахунків за газ рублями закінчився минулої п'ятниці.

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