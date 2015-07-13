РФ припиняє постачання газу в Болгарію та Польщу

РФ припиняє постачання газу в Болгарію та Польщу
Російський Газпром проінформував болгарську газову компанію Bulgargaz про припинення постачання газу з 27 квітня.

Про це повідомляє "Економічна правда", посилаючись на міністерство енергетики Болгарії.

Відомство заявило, що вживаються заходи щодо забезпечення альтернативних постачань газу та необхідності обмежувати споживання газу в країні немає.

"Болгарська сторона повністю виконала свої зобов'язання та здійснила всі платежі, які вимагаються за цим договором, своєчасно, суворо та відповідно до його пунктів", - йдеться у заяві.

Однак після аналізу було встановлено, що новий двоетапний порядок оплати, запропонований Росією (оплата через спецрахунки в росбанках - ЕП), не відповідає чинному контракту і створює значні ризики для Болгарії, резюмували в міністерстві.

Також російський Газпром повідомив найбільшу польську газову компанію PGNiG про повну зупинку постачання газу з контрактного ранку середи, чим порушив Ямальський контракт, який діє до кінця 2022 року.

Польська компанія повідомила, що у вівторок отримала відповідний лист від Газпрому. PGNiG та оператор газотранспортної системи Польщі GAZ-SYSTEM підкреслили, що наразі всі поставки клієнтам здійснюються відповідно до їхніх потреб. "Компанії стежать за ситуацією і готові до різних сценаріїв", – йдеться у повідомленні.

Напередодні у вівторок про зупинку поставок газу з РФ через газогіз "Ямал-Європа" повідомив польський портал Onet. Видання отримало підтвердження інформації від уряду Польщі та PGNiG та зазначило, що у Міністерстві клімату зібралася кризова група.

Точно не відомо, чи зупинка постачання російського газу спричинена відмовою PGNiG сплачувати за нього в рублях, як того вимагає Кремль. Неофіційно відомо, що термін розрахунків за газ рублями закінчився минулої п'ятниці.

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Теги: Європа, газ, росія
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