За добу ЗСУ збили літак, вертоліт, крилаті ракети та безпілотники росіян

За добу ЗСУ збили літак, вертоліт, крилаті ракети та безпілотники росіян
Протиповітряна оборона держави продовжує нищити ворога у повітрі.
За добу 26 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ Збройних Сил України уразили щонайменше сім повітряних цілей.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Так, за добу захисники України знищили 1 літак (Су-25), 1 вертоліт (Ка-52), 2 крилаті ракети, 3 БпЛА ОТР (імовірно «Орлан-10»).

Військово-транспортна, винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних Сил продовжує виконання завдань у повітряному просторі України.

Під час раптових авіанальотів із застосуванням різних видів озброєння, російські окупанти зазнають суттєвих втрат на своїх позиціях.

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Теги: війна, росія, Україна
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