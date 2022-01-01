За добу ЗСУ збили літак, вертоліт, крилаті ракети та безпілотники росіян



За добу 26 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ Збройних Сил України уразили щонайменше сім повітряних цілей.



Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.



Так, за добу захисники України знищили 1 літак (Су-25), 1 вертоліт (Ка-52), 2 крилаті ракети, 3 БпЛА ОТР (імовірно «Орлан-10»).



Військово-транспортна, винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних Сил продовжує виконання завдань у повітряному просторі України.



Під час раптових авіанальотів із застосуванням різних видів озброєння, російські окупанти зазнають суттєвих втрат на своїх позиціях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протиповітряна оборона держави продовжує нищити ворога у повітрі.За добу 26 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ Збройних Сил України уразили щонайменше сім повітряних цілей.Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.Так, за добу захисники України знищили 1 літак (Су-25), 1 вертоліт (Ка-52), 2 крилаті ракети, 3 БпЛА ОТР (імовірно «Орлан-10»).Військово-транспортна, винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних Сил продовжує виконання завдань у повітряному просторі України.Під час раптових авіанальотів із застосуванням різних видів озброєння, російські окупанти зазнають суттєвих втрат на своїх позиціях.

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