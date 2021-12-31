На Рівненщині ремонтують будинки, які зазнали пошкоджень під час авіаудару. ФОТО





Про це повідомляє голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль.



Пошкеджених будівель було близько 20-ти. Найбільше постраждали помешкання прилеглі до залізничної інфраструктури. Ударною хвилею позривало дахи і вікна. Ще вчора у них швидко відновили покрівлі.



Сьогодні вікна продовжили встановлювати і в інших будинках. Привезли понад 100 комплектів скла. Його вирізали під розміри кожного будинку.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Здолбунівщині замінили пошкоджені вікна у будинках, які постраждали від ракетних ударів.Про це повідомляє голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль.Пошкеджених будівель було близько 20-ти. Найбільше постраждали помешкання прилеглі до залізничної інфраструктури. Ударною хвилею позривало дахи і вікна. Ще вчора у них швидко відновили покрівлі.Сьогодні вікна продовжили встановлювати і в інших будинках. Привезли понад 100 комплектів скла. Його вирізали під розміри кожного будинку.Нагадаємо, російська армія обстріляла Рівненщину ракетами вранці, 25 квітня.

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