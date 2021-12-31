На Рівненщині ремонтують будинки, які зазнали пошкоджень під час авіаудару. ФОТО
Сьогодні, 06:18
На Здолбунівщині замінили пошкоджені вікна у будинках, які постраждали від ракетних ударів.
Про це повідомляє голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль.
Пошкеджених будівель було близько 20-ти. Найбільше постраждали помешкання прилеглі до залізничної інфраструктури. Ударною хвилею позривало дахи і вікна. Ще вчора у них швидко відновили покрівлі.
Сьогодні вікна продовжили встановлювати і в інших будинках. Привезли понад 100 комплектів скла. Його вирізали під розміри кожного будинку.
Нагадаємо, російська армія обстріляла Рівненщину ракетами вранці, 25 квітня.
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Про це повідомляє голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль.
Пошкеджених будівель було близько 20-ти. Найбільше постраждали помешкання прилеглі до залізничної інфраструктури. Ударною хвилею позривало дахи і вікна. Ще вчора у них швидко відновили покрівлі.
Сьогодні вікна продовжили встановлювати і в інших будинках. Привезли понад 100 комплектів скла. Його вирізали під розміри кожного будинку.
Нагадаємо, російська армія обстріляла Рівненщину ракетами вранці, 25 квітня.
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