На Рівненщині ремонтують будинки, які зазнали пошкоджень під час авіаудару. ФОТО

На Рівненщині ремонтують будинки, які зазнали пошкоджень під час авіаудару. ФОТО
На Здолбунівщині замінили пошкоджені вікна у будинках, які постраждали від ракетних ударів.

Про це повідомляє голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль.

Пошкеджених будівель було близько 20-ти. Найбільше постраждали помешкання прилеглі до залізничної інфраструктури. Ударною хвилею позривало дахи і вікна. Ще вчора у них швидко відновили покрівлі.

Сьогодні вікна продовжили встановлювати і в інших будинках. Привезли понад 100 комплектів скла. Його вирізали під розміри кожного будинку.

Нагадаємо, російська армія обстріляла Рівненщину ракетами вранці, 25 квітня.

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Теги: Рівненщина, авіаудар, Здолбунів
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