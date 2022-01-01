Ще понад 300 тисяч українців отримають 6,5 тисячі гривень допомоги

Ще понад 300 тисяч українців отримають 6,5 тисячі гривень допомоги
На засіданні уряду 26 квітня було ухвалено рішення про виділення додаткових двох мільярдів гривень на програму єПідтримка, що дозволить здійснити виплату ще понад 300 тисячам громадян.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, - пише Кореспондент.

Він також зазначив, що в рамках цієї програми держава вже виплатила допомогу у розмірі 6,5 тис. грн для 3,6 млн українців.

"На цю програму ми направили понад 23 млрд грн, проте частина людей, які подавали заявки на допомогу останніми днями, поки що не отримали своїх виплат", - уточнив Шмигаль.

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Теги: єПідтримка, гроші
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