Зеленський вважає, що Росія хоче розшматувати схід і центр Європи

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до народу України та підбив підсумки 62 дня війни.«Щороку 26 квітня світ згадує Чорнобильську катастрофу, найстрашнішу атомну катастрофу в історії людства. Але цьогоріч замало просто згадати Чорнобиль. І замало сказати традиційні слова подяки героям-ліквідаторам. Замало нагадати, чому і як стала можливою та катастрофа. Замало повторити висновки, які кожна розумна людина й кожне адекватне суспільство мають зробити. Бо цього року Росія створила нові загрози, які могли б перевершити навіть ту найстрашнішу аварію», - сказав Володимир Зеленський.Також президент України нагадав про обстріли росіянами Запорізької АЕС, які могли б мати страшні наслідки.«Сьогодні вони запустили три ракети, які пролетіли над блоками трьох атомних станцій – Запорізької, Хмельницької та Південноукраїнської. Вони погрожують? Чи може пристрілюються? Немає слів. Вони не усвідомлюють, що таке Чорнобиль. Російські війська, які намагалися наступати на Київ через Чорнобильську зону, використовували цю закриту територію, як військовий плацдарм. Вони облаштовували позиції на землі, на якій заборонено просто стояти, ганяли бронетехніку по територію на територіях захоронення забруднених радіацією матеріалів», - сказав глава держави.Володимир Зеленський зазначив, що лише завдяки професійності та сумлінності наших спеціалістів, які працюють на Чорнобильській станції та на інших об’єктах чорнобильської зони вдалося врятувати Україну та Європу від нової катастрофи.Також президент розповів про візит директора МАГАТЕ до Києва. З Рафаелем Гроссі обговорили небезпеки, які створює Росія та шляхи можливого впливу на ситуацію, щоб убезпечити Європу та світ від абсолютно безвідповідальних дій РФ.Володимир Зеленський розповів, що нагородив працівників зміни, які не залишили ЧАЕС.«Після всього, що російські військові зробили в Чорнобильській зоні та на Запорізькій АЕС, ніхто в світі не може почуватися безпечно. Якщо в Росії забули, що таке Чорнобиль, то потрібен глобальний контроль за російськими атомними та ядерними технологіями», - сказав президент.Також Володимир Олександрович розповів, що спілкувався з прем’єр-міністром Японії про небезпеки, які створює Росія та можливу роль Японії у майбутніх без пекових домовленостях. Президент України подякував владі країни сонця, що сходить за підтримку та санкції проти Росії. У Києві також відбулася зустріч з прем’єр міністром Румунії.Крім цього Володимир Зеленський згадав і про зустріч міністрів оборони держав-партнерів України, яка відбулася в Німеччині.«Ключове питання – посилення захисту Європи від агресивних амбіцій Росії. У вільному світі майже не залишилося тих, хто не розумів би, що війна Росії проти України це тільки початок. Фінальною метою керівництва Росії є не просто захоплення територій України, а розшматування всього центру і сходу Європи та глобальний удар по демократії. Вільний світ має право на самозахист і допомагатиме Україні ще більше». – сказав президент.