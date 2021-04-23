Волинянин розповів, як брав участь у ліквідації наслідків аварії на ЧЕАС. ВІДЕО





Як розповів



Чоловік родом із Житомирської області, 1986-го навчався у Житомирському будівельному інституті, а 26 квітня, в день аварії, захищав свій дипломний проект. Після захисту за розподілом потрапив у Міноборони.



Спершу, розповідає, працював у Хмельницькому, згодом потрапив в Луцьк, де в селі Гаразджа працював на окремому об’єкті – в батальйоні зв’язку. У військкоматі чоловіку принесли повістку і дали направлення на медкомісію. Після того, як чоловіка визнали придатним для роботи в зоні радіації, його та інших людей двома автобусами повезли в Білу Церкву.



Кепку, зелену форму і гумові чоботи – все, що отримав молодий фахівець-кресляр, потрапивши до Чорнобильської зони в селі Димарка в складі полку.



"Нас переодягнули і завантажили в ЗІЛи. Всіх у Чорнобиль не завозили, бо було велике забруднення, а старалися у 30-кілометрові зони. Під Димаркою в лісі стояв полк. Це була траса, як на Чорнобиль йде з Іванково і була така штахетина, де було написано: "Господарство кесаретове", – зазначив ліквідатор.



Ігор Талько говорить: полк, у якому він служив, займався переважно прибиранням "Рудого лісу". Серед службовців тоді ходило формулювання "згорів", тобто коли людина отримала певну дозу радіації і на її місце відправляли когось іншого.



Як розповів голова громадської організації "Союз інвалідів Чорнобиля Волині" Ростислав Кухтей, у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС брали участь 3,5 тисячі волинян, із них залишилося в живих понад 1,5 тисячі людей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ліквідатор аварії на Чорнобильській атомній електростанції Ігор Талько живе на Волині вже декілька десятків років. Про те, що вибухнув реактор, чоловік дізнався через три дні після аварії.Як розповів Суспільному Ігор Талько, в Чорнобилі він займався планом складання карт-схем із вивозу обладнання та інших будівельних матеріалів із заводу залізобетонних конструкцій. Куди вивозили, говорить ліквідатор, ніхто в той час не говорив.Чоловік родом із Житомирської області, 1986-го навчався у Житомирському будівельному інституті, а 26 квітня, в день аварії, захищав свій дипломний проект. Після захисту за розподілом потрапив у Міноборони.Спершу, розповідає, працював у Хмельницькому, згодом потрапив в Луцьк, де в селі Гаразджа працював на окремому об’єкті – в батальйоні зв’язку. У військкоматі чоловіку принесли повістку і дали направлення на медкомісію. Після того, як чоловіка визнали придатним для роботи в зоні радіації, його та інших людей двома автобусами повезли в Білу Церкву.Кепку, зелену форму і гумові чоботи – все, що отримав молодий фахівець-кресляр, потрапивши до Чорнобильської зони в селі Димарка в складі полку."Нас переодягнули і завантажили в ЗІЛи. Всіх у Чорнобиль не завозили, бо було велике забруднення, а старалися у 30-кілометрові зони. Під Димаркою в лісі стояв полк. Це була траса, як на Чорнобиль йде з Іванково і була така штахетина, де було написано: "Господарство кесаретове", – зазначив ліквідатор.Ігор Талько говорить: полк, у якому він служив, займався переважно прибиранням "Рудого лісу". Серед службовців тоді ходило формулювання "згорів", тобто коли людина отримала певну дозу радіації і на її місце відправляли когось іншого.Як розповів голова громадської організації "Союз інвалідів Чорнобиля Волині" Ростислав Кухтей, у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС брали участь 3,5 тисячі волинян, із них залишилося в живих понад 1,5 тисячі людей.

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