На війні з Росією загинули ще двоє волинян

На війні з Росією загинули ще двоє волинян
У протистоянні російським загарбникам загинули двоє волинян.

Про це повідомив очільник Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка.

Нагадаємо сьогодні ми повідомляли, що у війні з Росією загинув старший лейтенант 28-ї окремої механізованої бригади "Лицарі Зимового походу", житель с. Острівок, Юрій Ролюк.

Згодом підтвердили загибель ще двох захисників України з Волині.

"Із територій, де ведуться активні бойові дії, надійшла трагічна звістка про загибель наших захисників, тіла яких днями привезуть до Володимира – старшого лейтенанта Юрія Ролюка, майора Віктора Панасюка та солдата Євгенія Сердюка", - йдеться у дописі Ігоря Пальонки.

Тіло загиблого солдата Євгенія Сердюка привезуть до Володимира уночі, 27 квітня.

Прощання з бійцем відбудеться 27 квітня об 11:00 у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.

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Теги: війна, росія, Україна, Волинь, смерть
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