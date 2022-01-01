На війні з Росією загинули ще двоє волинян





Про це повідомив очільник Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка.



Нагадаємо сьогодні ми повідомляли, що у війні з Росією



Згодом підтвердили загибель ще двох захисників України з Волині.



"Із територій, де ведуться активні бойові дії, надійшла трагічна звістка про загибель наших захисників, тіла яких днями привезуть до Володимира – старшого лейтенанта Юрія Ролюка, майора Віктора Панасюка та солдата Євгенія Сердюка", - йдеться у дописі Ігоря Пальонки.



Тіло загиблого солдата Євгенія Сердюка привезуть до Володимира уночі, 27 квітня.



Прощання з бійцем відбудеться 27 квітня об 11:00 у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У протистоянні російським загарбникам загинули двоє волинян.Про це повідомив очільник Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка.Нагадаємо сьогодні ми повідомляли, що у війні з Росією загинув старший лейтенант 28-ї окремої механізованої бригади "Лицарі Зимового походу", житель с. Острівок, Юрій Ролюк. Згодом підтвердили загибель ще двох захисників України з Волині."Із територій, де ведуться активні бойові дії, надійшла трагічна звістка про загибель наших захисників, тіла яких днями привезуть до Володимира – старшого лейтенанта Юрія Ролюка, майора Віктора Панасюка та солдата Євгенія Сердюка", - йдеться у дописі Ігоря Пальонки.Тіло загиблого солдата Євгенія Сердюка привезуть до Володимира уночі, 27 квітня.Прощання з бійцем відбудеться 27 квітня об 11:00 у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.

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