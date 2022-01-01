На війні з Росією загинули ще двоє волинян
26 квітень, 23:38
У протистоянні російським загарбникам загинули двоє волинян.
Про це повідомив очільник Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка.
Нагадаємо сьогодні ми повідомляли, що у війні з Росією загинув старший лейтенант 28-ї окремої механізованої бригади "Лицарі Зимового походу", житель с. Острівок, Юрій Ролюк.
Згодом підтвердили загибель ще двох захисників України з Волині.
"Із територій, де ведуться активні бойові дії, надійшла трагічна звістка про загибель наших захисників, тіла яких днями привезуть до Володимира – старшого лейтенанта Юрія Ролюка, майора Віктора Панасюка та солдата Євгенія Сердюка", - йдеться у дописі Ігоря Пальонки.
Тіло загиблого солдата Євгенія Сердюка привезуть до Володимира уночі, 27 квітня.
Прощання з бійцем відбудеться 27 квітня об 11:00 у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив очільник Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка.
Нагадаємо сьогодні ми повідомляли, що у війні з Росією загинув старший лейтенант 28-ї окремої механізованої бригади "Лицарі Зимового походу", житель с. Острівок, Юрій Ролюк.
Згодом підтвердили загибель ще двох захисників України з Волині.
"Із територій, де ведуться активні бойові дії, надійшла трагічна звістка про загибель наших захисників, тіла яких днями привезуть до Володимира – старшого лейтенанта Юрія Ролюка, майора Віктора Панасюка та солдата Євгенія Сердюка", - йдеться у дописі Ігоря Пальонки.
Тіло загиблого солдата Євгенія Сердюка привезуть до Володимира уночі, 27 квітня.
Прощання з бійцем відбудеться 27 квітня об 11:00 у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
27 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На війні з Росією загинули ще двоє волинян
26 квітень, 23:38
Росіяни обстріляли з мінометів одне з сіл Сумщини
26 квітень, 22:56
На Сході ЗСУ знищили понад 100 окупантів та скупчення техніки
26 квітень, 22:31
Медіа