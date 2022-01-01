Росіяни обстріляли з мінометів одне з сіл Сумщини

Росіяни обстріляли з мінометів одне з сіл Сумщини
Військові РФ обстріляли з мінометів один з населених пунктів Есманської громади.

Про це у своєму відеозверненні ввечері 26 квітня розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, пише Суспільне.

"Обстріли продовжуються від Бачівська — до Білопілля, Рижівка. Практично вся лінія кордону за останні кілька днів обстрілюється з важкої артилерії та мінометів. Ці провокаційні дії останнім часом відбуваються все частіше. Ми насправді готові у будь-який момент дати відсіч у разі погіршення військової ситуації", — зазначив він.

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Теги: війна, Україна, росія
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