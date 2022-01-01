Росіяни обстріляли з мінометів одне з сіл Сумщини





Про це у своєму відеозверненні ввечері 26 квітня розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, пише



"Обстріли продовжуються від Бачівська — до Білопілля, Рижівка. Практично вся лінія кордону за останні кілька днів обстрілюється з важкої артилерії та мінометів. Ці провокаційні дії останнім часом відбуваються все частіше. Ми насправді готові у будь-який момент дати відсіч у разі погіршення військової ситуації", — зазначив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військові РФ обстріляли з мінометів один з населених пунктів Есманської громади.Про це у своєму відеозверненні ввечері 26 квітня розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, пише Суспільне. "Обстріли продовжуються від Бачівська — до Білопілля, Рижівка. Практично вся лінія кордону за останні кілька днів обстрілюється з важкої артилерії та мінометів. Ці провокаційні дії останнім часом відбуваються все частіше. Ми насправді готові у будь-який момент дати відсіч у разі погіршення військової ситуації", — зазначив він.

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