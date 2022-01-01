Росіяни обстріляли з мінометів одне з сіл Сумщини
26 квітень, 22:56
Військові РФ обстріляли з мінометів один з населених пунктів Есманської громади.
Про це у своєму відеозверненні ввечері 26 квітня розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, пише Суспільне.
"Обстріли продовжуються від Бачівська — до Білопілля, Рижівка. Практично вся лінія кордону за останні кілька днів обстрілюється з важкої артилерії та мінометів. Ці провокаційні дії останнім часом відбуваються все частіше. Ми насправді готові у будь-який момент дати відсіч у разі погіршення військової ситуації", — зазначив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у своєму відеозверненні ввечері 26 квітня розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, пише Суспільне.
"Обстріли продовжуються від Бачівська — до Білопілля, Рижівка. Практично вся лінія кордону за останні кілька днів обстрілюється з важкої артилерії та мінометів. Ці провокаційні дії останнім часом відбуваються все частіше. Ми насправді готові у будь-який момент дати відсіч у разі погіршення військової ситуації", — зазначив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
27 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На війні з Росією загинули ще двоє волинян
26 квітень, 23:38
Росіяни обстріляли з мінометів одне з сіл Сумщини
26 квітень, 22:56
На Сході ЗСУ знищили понад 100 окупантів та скупчення техніки
26 квітень, 22:31
Медіа