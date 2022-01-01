На Сході ЗСУ знищили понад 100 окупантів та скупчення техніки

На Сході ЗСУ знищили понад 100 окупантів та скупчення техніки
26 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські воїни відбили 5 атак російських фашистських військ.

Про це повідомили в Оперативно-тактичному угруповання "Схід".

Також було виявлено скупчення автомобільної техніки, після чого артилерійські підрозділи нанесли вогневе ураження.

В результаті боїв було знищено:
особового складу – до 100
танків – 6
БМП – 4
БТР – 1
МТЛБ – 1
САУ – 1
мінометів – 3
АТ – 13
ЗУ – 1

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Теги: війна, росія, Україна
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