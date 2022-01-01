На Сході ЗСУ знищили понад 100 окупантів та скупчення техніки





Про це повідомили в Оперативно-тактичному угруповання "Схід".



Також було виявлено скупчення автомобільної техніки, після чого артилерійські підрозділи нанесли вогневе ураження.



В результаті боїв було знищено:

особового складу – до 100

танків – 6

БМП – 4

БТР – 1

МТЛБ – 1

САУ – 1

мінометів – 3

АТ – 13

ЗУ – 1

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 26 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські воїни відбили 5 атак російських фашистських військ.Про це повідомили в Оперативно-тактичному угруповання "Схід".Також було виявлено скупчення автомобільної техніки, після чого артилерійські підрозділи нанесли вогневе ураження.В результаті боїв було знищено:особового складу – до 100танків – 6БМП – 4БТР – 1МТЛБ – 1САУ – 1мінометів – 3АТ – 13ЗУ – 1

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