На Сході ЗСУ знищили понад 100 окупантів та скупчення техніки
Сьогодні, 22:31
26 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські воїни відбили 5 атак російських фашистських військ.
Про це повідомили в Оперативно-тактичному угруповання "Схід".
Також було виявлено скупчення автомобільної техніки, після чого артилерійські підрозділи нанесли вогневе ураження.
В результаті боїв було знищено:
особового складу – до 100
танків – 6
БМП – 4
БТР – 1
МТЛБ – 1
САУ – 1
мінометів – 3
АТ – 13
ЗУ – 1
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Оперативно-тактичному угруповання "Схід".
Також було виявлено скупчення автомобільної техніки, після чого артилерійські підрозділи нанесли вогневе ураження.
В результаті боїв було знищено:
особового складу – до 100
танків – 6
БМП – 4
БТР – 1
МТЛБ – 1
САУ – 1
мінометів – 3
АТ – 13
ЗУ – 1
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росіяни обстріляли з мінометів одне з сіл Сумщини
Сьогодні, 22:56
На Сході ЗСУ знищили понад 100 окупантів та скупчення техніки
Сьогодні, 22:31
Про найбільший в Україні хабар та переляканих окупантів: добрі новини від ВолиньPost за 26 квітня
Сьогодні, 21:00
Медіа