Кулеба: Україна перейшла в принципово нову фазу – переведення ЗСУ на зброю НАТО

Кулеба: Україна перейшла в принципово нову фазу – переведення ЗСУ на зброю НАТО
Збройні Сили України починають перехід на зброю НАТО, про що недавно ще навіть не йшло мови.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час онлайн-включення на своїй сторінці у Facebook, пише "Європейська правда".

"Ми перейшли в абсолютно нову фазу, про яку навіть два місяці тому ніхто не замислювався. Ми перейшли в принципово нову фазу, про яку навіть ніхто не мріяв – переведення Збройних сил України на натівську зброю, на натівський стандарт. І це вже відбувається", - сказав Кулеба.

Міністр також розповів, що президент Володимир Зеленський зміг переконати Джо Байдена в тому що настав час це зробити.

"І до нас поїхали спочатку гаубиці, але це лише початок, до нас поїде набагато більше. Це – історичний момент" - додав Кулеба.

Як повідомлялося раніше, днями мали розпочатись навчання щодо використання 155-мм гаубиць, переданих США.

Минулого тижня президент США Джо Байден оголосив про додаткову військову допомогу Україні у розмірі 800 мільйонів доларів, включивши до неї важку артилерію напередодні ширшого наступу Росії на сході України.

Наразі Сполучені Штати відправили чотири партії озброєнь у рамках нового пакету.

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Теги: Дмитро Кулеба, зброя, НАТО
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