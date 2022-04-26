Кулеба: Україна перейшла в принципово нову фазу – переведення ЗСУ на зброю НАТО
Сьогодні, 21:16
Збройні Сили України починають перехід на зброю НАТО, про що недавно ще навіть не йшло мови.
Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час онлайн-включення на своїй сторінці у Facebook, пише "Європейська правда".
"Ми перейшли в абсолютно нову фазу, про яку навіть два місяці тому ніхто не замислювався. Ми перейшли в принципово нову фазу, про яку навіть ніхто не мріяв – переведення Збройних сил України на натівську зброю, на натівський стандарт. І це вже відбувається", - сказав Кулеба.
Міністр також розповів, що президент Володимир Зеленський зміг переконати Джо Байдена в тому що настав час це зробити.
"І до нас поїхали спочатку гаубиці, але це лише початок, до нас поїде набагато більше. Це – історичний момент" - додав Кулеба.
Як повідомлялося раніше, днями мали розпочатись навчання щодо використання 155-мм гаубиць, переданих США.
Минулого тижня президент США Джо Байден оголосив про додаткову військову допомогу Україні у розмірі 800 мільйонів доларів, включивши до неї важку артилерію напередодні ширшого наступу Росії на сході України.
Наразі Сполучені Штати відправили чотири партії озброєнь у рамках нового пакету.
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Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час онлайн-включення на своїй сторінці у Facebook, пише "Європейська правда".
"Ми перейшли в абсолютно нову фазу, про яку навіть два місяці тому ніхто не замислювався. Ми перейшли в принципово нову фазу, про яку навіть ніхто не мріяв – переведення Збройних сил України на натівську зброю, на натівський стандарт. І це вже відбувається", - сказав Кулеба.
Міністр також розповів, що президент Володимир Зеленський зміг переконати Джо Байдена в тому що настав час це зробити.
"І до нас поїхали спочатку гаубиці, але це лише початок, до нас поїде набагато більше. Це – історичний момент" - додав Кулеба.
Як повідомлялося раніше, днями мали розпочатись навчання щодо використання 155-мм гаубиць, переданих США.
Минулого тижня президент США Джо Байден оголосив про додаткову військову допомогу Україні у розмірі 800 мільйонів доларів, включивши до неї важку артилерію напередодні ширшого наступу Росії на сході України.
Наразі Сполучені Штати відправили чотири партії озброєнь у рамках нового пакету.
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