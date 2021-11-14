У центрі Києва знесли радянський монумент «дружби народів»

У центрі Києва знесли радянський монумент «дружби народів»
У центрі Києва демонтували монумент під Аркою дружби народів, який встановили у 1981 році як символ возз’єднання України та Росії.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

"Не без зусиль, але радянську скульптуру двох робітників (символ возз’єднання України та Росії) під вечір таки демонтували.

Не обійшлося і без символізму – спочатку відпала голова у російського робітника, коли скульптуру намагалися підійняти. Потім намагалися спиляти постамент, на якій були встановлені постаті. Теж виявилося непросто.

Але фахівці знайшли вихід – спиляли основу самого пам’ятника. Буквально, викорінили і зняли скульптуру!" - написав Кличко.

Він зазначив, що так і українці "повинні вирвати і вигнати ворога і російського окупанта з нашої землі".

Кличко додав, що запропонує Київраді перейменувати Арку дружби народів на Арку свободи українського народу.

"Я як міський голова на наступну сесію Київської міської ради подаю проєкт рішення про перейменування цієї арки на Арку свободи українського народу", - сказав мер.


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Теги: монумент, Віталій Кличко, декомунізація
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