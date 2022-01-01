Погода у Луцьку на завтра, 27 квітня

Погода у Луцьку на завтра, 27 квітня
З ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Про це інформує Sinoptik.ua.

Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 6°С до 15°С.

Народний прогноз погоди: 27 квітня вшановується пам'ять святого Мартіна (Мартина) сповідника, папи Римського. У народі святого Мартіна називали Лисогоном, також цей день мав назву "Свято ворон". У цей час лисиці переселяються зі старих нір у нові: "На Мартина на лисиць нападає куряча сліпота". Наші пращури помітили, що якщо тепло 27 квітня - у перших числах травня похолодає. З цього часу починаються грози. Прилітають стрижі і косатки.

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Теги: Погода в Луцьку
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