Погода у Луцьку на завтра, 27 квітня
Сьогодні, 20:00
З ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Про це інформує Sinoptik.ua.
Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 6°С до 15°С.
Народний прогноз погоди: 27 квітня вшановується пам'ять святого Мартіна (Мартина) сповідника, папи Римського. У народі святого Мартіна називали Лисогоном, також цей день мав назву "Свято ворон". У цей час лисиці переселяються зі старих нір у нові: "На Мартина на лисиць нападає куряча сліпота". Наші пращури помітили, що якщо тепло 27 квітня - у перших числах травня похолодає. З цього часу починаються грози. Прилітають стрижі і косатки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує Sinoptik.ua.
Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 6°С до 15°С.
Народний прогноз погоди: 27 квітня вшановується пам'ять святого Мартіна (Мартина) сповідника, папи Римського. У народі святого Мартіна називали Лисогоном, також цей день мав назву "Свято ворон". У цей час лисиці переселяються зі старих нір у нові: "На Мартина на лисиць нападає куряча сліпота". Наші пращури помітили, що якщо тепло 27 квітня - у перших числах травня похолодає. З цього часу починаються грози. Прилітають стрижі і косатки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У центрі Києва знесли радянський монумент «дружби народів»
Сьогодні, 20:35
Найбільший в історії України хабар віддали армії
Сьогодні, 20:20
Погода у Луцьку на завтра, 27 квітня
Сьогодні, 20:00
Медіа