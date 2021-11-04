Найбільший в історії України хабар віддали армії





Про це



Рішення ініціювали детективи НАБУ та прокурори САП. 19 квітня ВАКС дозволив зняти арешт із цих коштів.



Командування Сил спецоперацій повідомило, що отримало ці гроші на рахунки своїх військових частин. Витратити їх збираються на найнагальніші потреби, необхідні для виконання завдань.



Зауважимо, що вищезазначений хабар офіційно є найбільшим в історії України. У червні 2020 року НАБУ та САП викрили трьох осіб на спробі підкупу керівництва антикорупційних органів. Їм запропонували закрити кримінальне провадження щодо ексміністра екології Миколи Злочевського.



Наразі розслідування закінчили, справи щодо всіх обвинувачених слухаються у ВАКС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вищий антикорупційний суд зняв арешт із 6 млн доларів, якими намагалися підкупити керівництво НАБУ та САП. Тепер їх передали українським захисникам.Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро.Рішення ініціювали детективи НАБУ та прокурори САП. 19 квітня ВАКС дозволив зняти арешт із цих коштів.Командування Сил спецоперацій повідомило, що отримало ці гроші на рахунки своїх військових частин. Витратити їх збираються на найнагальніші потреби, необхідні для виконання завдань.Зауважимо, що вищезазначений хабар офіційно є найбільшим в історії України. У червні 2020 року НАБУ та САП викрили трьох осіб на спробі підкупу керівництва антикорупційних органів. Їм запропонували закрити кримінальне провадження щодо ексміністра екологіїНаразі розслідування закінчили, справи щодо всіх обвинувачених слухаються у ВАКС.

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